Андрей Макаревич о Таллинне в СССР, своем зрителе и тоске по России: „Бессмысленно тосковать по тому, чего больше нет“

У вас не было времени отдохнуть. До Вильнюса вы были в Риге, до Риги – в Кишиневе. Как удается отдыхать на гастролях?

Отдохнуть на гастролях довольно сложно, можно отдохнуть после гастролей. Однако по Таллинну нам удалось погулять, пройтись по старым любимым местам. Они выглядят прекрасно, гораздо лучше, чем в конце 70-х годов. Вообще, Таллинн – прекрасный город, я очень доволен.

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