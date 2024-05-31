Шоубиз
31.05.2024, 14:01

Андрей Макаревич о Таллинне в СССР, своем зрителе и тоске по России: „Бессмысленно тосковать по тому, чего больше нет“

 
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"Машина времени" в Таллинне, 30.05.2024
"Машина времени" в Таллинне, 30.05.2024
ФОТО: Ilja Matusihis | Delfi Meedia

В четверг вечером на сцене концертного зала Alexela дал концерт бессменный лидер группы „Машина времениАндрей Макаревич. До начала концерта у журналиста портала Bublik появилась возможность лично пообщаться с Андреем.

У вас не было времени отдохнуть. До Вильнюса вы были в Риге, до Риги – в Кишиневе. Как удается отдыхать на гастролях?

Отдохнуть на гастролях довольно сложно, можно отдохнуть после гастролей. Однако по Таллинну нам удалось погулять, пройтись по старым любимым местам. Они выглядят прекрасно, гораздо лучше, чем в конце 70-х годов. Вообще, Таллинн – прекрасный город, я очень доволен.

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