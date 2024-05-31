31.05.2024, 14:01
Андрей Макаревич о Таллинне в СССР, своем зрителе и тоске по России: „Бессмысленно тосковать по тому, чего больше нет“
ЭКСКЛЮЗИВ RUS DELFI
ФОТО: | Delfi Meedia
В четверг вечером на сцене концертного зала Alexela дал концерт бессменный лидер группы „Машина времени“ Андрей Макаревич. До начала концерта у журналиста портала Bublik появилась возможность лично пообщаться с Андреем.
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