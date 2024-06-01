Шоубиз
01.06.2024, 13:20

ФОТО | От Евровидения до Ноблесснера: 5MIINUST и Puuluup представили общий альбом

 
5Miinust ja Puuluup Noblessneris.
5Miinust ja Puuluup Noblessneris.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Рэп-группа 5MIINUST и фолк-дуэт Puuluup, представлявшие Эстонию на Евровидении 2024, удивили отечественную публику и выпустили совместный альбом под названием "Страдания, или у деревенских качелей нет секундомера“. Презентация альбома прошла вчера, 31 мая, на заводе Ноблесснер.

Когда в один прекрасный день рэп-исполнитель 5MINIUNUST позвонил Puuluup, наверное, никто не мог предположить, что впереди их ждет долгое совместное творчество. Первой совместной песней стала „Мы ничего не знаем об (этих) наркотиках“, с которой они поехали представлять Эстонию на Евровидении.

5MINIUNST, наверное, не нуждается в представлении, — это музыкальная группа, работающая в хип-хоп стиле и известная своими саркастическими текстами и энергичными выступлениями.

Группа Puuluup привлекает в последние годы много внимания. Это команда, состоящая из Рамо Тедера и Марко Вейссона. Puuluup сочетает Hiiu kandle с электроникой и движется на границе между традиционной музыкой и современными музыкальными стилями.

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