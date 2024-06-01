ФОТО | От Евровидения до Ноблесснера: 5MIINUST и Puuluup представили общий альбом

Когда в один прекрасный день рэп-исполнитель 5MINIUNUST позвонил Puuluup, наверное, никто не мог предположить, что впереди их ждет долгое совместное творчество. Первой совместной песней стала „Мы ничего не знаем об (этих) наркотиках“, с которой они поехали представлять Эстонию на Евровидении.