Концерт, научный театр, игры и мастер-классы: Пыхья-Таллинн приглашает отметить День защиты детей
В День защиты Детей, 1 июня с 12 до 14 часов во дворе Общественного центра Пыхья-Таллинна состоится бесплатное мероприятие для всей семьи. В программе концерт, научный театр, игры и мастер-классы.
„Отметим День защиты детей мероприятием для всей семьи. Во дворе Общественного центра Пыхья-Таллинна гости смогут насладиться концертом Таллиннском Коплиской школы по интересам, принять участие в экспериментах научного театра Keemia Tund и мастер-классах по рукоделию от Музея Каламая. Также можно будет покататься на роликах, поиграть в пузырьковых шарах и принять участие в полицейской викторине. На месте будут футбольный клуб Volta, библиотека и веселые маскоты“, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур.
Пыхья-Таллиннский праздник ко Дню защиты детей состоится 1 июня с 12:00 до 14:00 во дворе Общественного центра Пыхья-Таллинна (Кари, 13).
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