„Поющих нет“. Как театр Вахтангова отказывается от наследия Римаса Туминаса(1)
В Москве отменили спектакль памяти режиссера Римаса Туминаса. Бывший режиссер Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова умер 6 марта этого года в Италии, после продолжительной болезни, пишет delfi.lt.
Спектакль памяти Римаса Туминаса в театре имени Е. Вахтангова в Москве должен был состояться 4 июня. Информация о спектакле появилась в Telegram-группе театра 23 мая, и почитатели творчества Туминаса раскупили билеты на спектакль буквально за несколько часов. Московские знакомые утверждают, что купить билет им удалось только с четвертой попытки – сайт зависал от перегрузки.
Однако уже на следующий день покупатели получили уведомление, что спектакль не состоится, деньги будут возвращены покупателям.
Что же произошло между моментом объявления о спектакле и моментом его отмены? Сразу после того, как открылась продажа билетов, некая общественная организация „Ветераны России“ стала писать в Телеграм-чат театра: обвиняла театр в аморальности и угрожала потребовать отменить все спектакли режиссера из репертуара театра. Туминаса, который ставил в московском театре Пушкина, Толстого, Чехова и поднял интерес к русскому театру и российским авторам на небывалую высоту, „ветераны“ назвали „русофобом“.
Вероятно, Туминас был русофобом в той части, что он ненавидел тех роосиян, которые начали войну против Украины в феврале 2022 года. В его „Войне и мире“ монолог Пьера в конце так же, как и сцена прощания старого Болконского с князем Андреем не оставляет сомнения, что война – это страшнейшее из зол. Премьера состоялась в ноябре 2021 года, когда подготовка к войне уже шла полным ходом.
В июле 2022 года в своей статье „Пророчество?“ один из самых известных театральных критиков Евгения Кузнецова написала: „Конец февраля 2022-го принес ответ на вопрос, почему „Война и мир“ Толстого-Туминаса взволновала так сильно, что именно разбередила. Мы на премьере в ноябре 2021-го смотрели на сцену и боялись принять увиденное как возможный факт своей биографии. Отгоняли мысль, что предчувствия большого художника могут шагнуть далеко за рамки сценической коробки, и каждый станет действующим лицом истории о войне и мире. Именно это и произошло“.
„Действующие лица“ от лица движения ветеранов, организации, которая активно зазывает россиян присоединиться к „Специальной военной операции“, в истории – совсем по другую сторону.
„Мы считаем, что чествование Туминаса недопустимо, – говорится в заявлении председателя „Ветеранов России“ и „добровольца СВО“, Ильдара Резяпова. — Это событие сравнимо с недавним скандалом в канадском парламенте, когда чествовали нациста Гунько. Руководство театра видимо живет в какой-то другой моральной и этической реальности. Мы призываем Министерство культуры и руководство театра Вахтангова отменить не только вечер памяти, но и все 13 постановок Римаса Туминаса в театре“.
Резяпов сравнил Туминас с Гунько за высказанную весной 2022 года в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом откровенную антивоенную позицию, готовность поставить спектакль про Степана Бандеру в Украине и готовность вести подрывную деятельность в театре Вахтангова. За этот разговоров Туминас был уволен из театра Вахтангова 6 мая 2022 года. А десять дней спустя премьер-министр Михаил Мишустин лишил режиссера премии Правительства России в области культуры за 2021 год. Туминас ее получил за значительный вклад в развитие российской культуры, в частности, за постановку спектакля „Царь Эдип“.
Несмотря на увольнение, лишение премии, тяжелую болезнь и отъезд в Литву, Туминас продолжал вести спектакли и поддерживать своих актеров до последнего момента. А сегодня история выглядит так, что вечер памяти Туминаса отменен при молчаливом согласии труппы театра, еще два года назад, в январе 2022 года, исполнившей мастеру на 70-летний юбилей его любимую песню Булата Окуджавы „Счастливый жребий“ („После дождичка“):
Ах, как помнятся прежние оркестры,
Не военные, а из мирных лет.
Расплескалася в уличках окрестных
Та мелодия, а поющих нет.
Директор театра Кирилл Крок, сменивший Туминаса весной 2022 года, написал после отмены спектакля: „Мне все это противно слышать. Визги, писки этих людей, которые не создали в своей жизни ничего. Есть четверостишие одного моего друга Сергея Таратуты. Звучит фактически так: „Когда сбывается заветная мечта, Будь начеку — они уже в засаде, Те, кто не может в жизни ни черта, как только гадить, нападая сзади...“ Это я говорю тем людям, которые развязали против большого театрального художника и великого режиссера современности все то, что мы читаем в информационных ресурсах. Человек, который сделал театру Вахтангова золотой век, сегодня обвинен в русофобии“. Но несмотря на прекрасные слова, спектакль все-таки отменил. Следующий шаг – зачистка репертуара от фамилии Туминаса в принципе.
Конечно, это не первая попытка очередной „околовоенной“ организации, которых в России развелось бесчисленное множество, поработать сторожевым псом общественной морали, выявить „неблагонадежных“. Не всегда понятно, действуют ли они по собственной инициативе или по указанию сверху. Так было со снятием в другом российском театре – „Современник“ – спектакля „Первый хлеб“ с Лилией Ахеджаковой. На него пожаловались „Офицеры России“ из-за монолога актрисы, который, как им показалось, оскорбляет ветеранов.
История с отменой спектакля памяти Туминаса поучительна. Режиссер надеялся, что после 2014 года сможет остаться вне политики, продолжить работать в Москве и служить своей музе. Сегодня эта позиция кажется более чем наивной и даже по-своему лукавой. Остаться вне политики все равно не получилось. И сейчас, пытаясь защитить память покойного от „ветеранских“ обвинений в русофобии, админ Telegram-группы Вахтанговского театра вспоминает, что даже после аннексии Крыма в 2014 году Туминас, скорее, был на стороне России: „В нашем театре никогда не было и нет русофобов. И мы помним, когда в 2015 году он шел вместе с вахтанговцами в Америке через демонстрацию против присоединения Крыма. И помним как у себя на Родине был предан анафеме за работу в России и поддержку России“ [сохранена авторская орфография и пунктуация, „присоединение Крыма“ – эвфемизм, используемый вместо „аннексии“].
Теперь эта попытка усидеть на двух стульях посмертно догоняет мастера. Невозможно творить в стране, которая, как снежный ком, скатывается в воинственный авторитаризм, и надеяться, что искусство останется вне политики. Сегодня этот ком сметает со своего пути и то прекрасное, что успел сделал режиссёр.