„Поющих нет“. Как театр Вахтангова отказывается от наследия Римаса Туминаса

В июле 2022 года в своей статье „Пророчество?“ один из самых известных театральных критиков Евгения Кузнецова написала: „Конец февраля 2022-го принес ответ на вопрос, почему „Война и мир“ Толстого-Туминаса взволновала так сильно, что именно разбередила. Мы на премьере в ноябре 2021-го смотрели на сцену и боялись принять увиденное как возможный факт своей биографии. Отгоняли мысль, что предчувствия большого художника могут шагнуть далеко за рамки сценической коробки, и каждый станет действующим лицом истории о войне и мире. Именно это и произошло“.

Вероятно, Туминас был русофобом в той части, что он ненавидел тех роосиян, которые начали войну против Украины в феврале 2022 года. В его „Войне и мире“ монолог Пьера в конце так же, как и сцена прощания старого Болконского с князем Андреем не оставляет сомнения, что война – это страшнейшее из зол. Премьера состоялась в ноябре 2021 года, когда подготовка к войне уже шла полным ходом.

Что же произошло между моментом объявления о спектакле и моментом его отмены? Сразу после того, как открылась продажа билетов, некая общественная организация „Ветераны России“ стала писать в Телеграм-чат театра: обвиняла театр в аморальности и угрожала потребовать отменить все спектакли режиссера из репертуара театра. Туминаса, который ставил в московском театре Пушкина, Толстого, Чехова и поднял интерес к русскому театру и российским авторам на небывалую высоту, „ветераны“ назвали „русофобом“.

Спектакль памяти Римаса Туминаса в театре имени Е. Вахтангова в Москве должен был состояться 4 июня. Информация о спектакле появилась в Telegram-группе театра 23 мая, и почитатели творчества Туминаса раскупили билеты на спектакль буквально за несколько часов. Московские знакомые утверждают, что купить билет им удалось только с четвертой попытки – сайт зависал от перегрузки.

„Мы считаем, что чествование Туминаса недопустимо, – говорится в заявлении председателя „Ветеранов России“ и „добровольца СВО“, Ильдара Резяпова. — Это событие сравнимо с недавним скандалом в канадском парламенте, когда чествовали нациста Гунько. Руководство театра видимо живет в какой-то другой моральной и этической реальности. Мы призываем Министерство культуры и руководство театра Вахтангова отменить не только вечер памяти, но и все 13 постановок Римаса Туминаса в театре“.

Резяпов сравнил Туминас с Гунько за высказанную весной 2022 года в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом откровенную антивоенную позицию, готовность поставить спектакль про Степана Бандеру в Украине и готовность вести подрывную деятельность в театре Вахтангова. За этот разговоров Туминас был уволен из театра Вахтангова 6 мая 2022 года. А десять дней спустя премьер-министр Михаил Мишустин лишил режиссера премии Правительства России в области культуры за 2021 год. Туминас ее получил за значительный вклад в развитие российской культуры, в частности, за постановку спектакля „Царь Эдип“.

Несмотря на увольнение, лишение премии, тяжелую болезнь и отъезд в Литву, Туминас продолжал вести спектакли и поддерживать своих актеров до последнего момента. А сегодня история выглядит так, что вечер памяти Туминаса отменен при молчаливом согласии труппы театра, еще два года назад, в январе 2022 года, исполнившей мастеру на 70-летний юбилей его любимую песню Булата Окуджавы „Счастливый жребий“ („После дождичка“):



Ах, как помнятся прежние оркестры,

Не военные, а из мирных лет.

Расплескалася в уличках окрестных

Та мелодия, а поющих нет.