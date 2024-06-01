ФОТО | В Москве простились с Анастасией Заворотнюк

На церемонии прощания присутствовал муж актрисы Петр Чернышев, дети Анна и Майкл, а также многие известные личности, среди которых — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с женой фигуристкой Татьяной Навкой, гендиректор Большого московского цирка Эдгард Запашный, фигурист и хореограф Илья Авербух, олимпийский чемпион Роман Костомаров с женой Оксаной Домниной, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова и другие.

Актриса умерла в ночь на 30 мая, ей было 53 года. С 2019 года она боролась с раком головного мозга. У Анастасии осталось трое детей — дочери Анна и Мила, а также сын Майкл.