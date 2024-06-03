На сцене Ванемуйне состоится премьера постановки легендарного японского художника
В культурной столице Тарту состоится европейская премьера постановки „Тангент“ визуально-технологического театра легендарного Широ Такатани и творческого коллектива Dumb Type.
Спектакль создан в сотрудничестве с Киотским театром ROHM, Kanuti Gildi SAAL и Tartu 2024 и впервые будет представлен европейскому зрителю в рамках основной программы культурной столицы 4 и 5 июня в театре Ванемуйне.
После спектакля ST/LL 2015 года, это первая постановка Широ Такатани в качестве сольного исполнителя, посвященная 40-летию всемирно известного междисциплинарного арт-коллектива Dumb Type.
„Для меня большая честь участвовать в создании новой пьесы такого легендарного артиста, как Широ Такатани и мастерского коллектива Dumb Type. Плавность, визуальная точность, открытость и масштаб постановки „Тангент“ великолепны“, сказал Прийт Рауд, руководитель Kanuti Gildi SAAL.
По словам Кати Торп, креативного руководителя Тарту 2024, в Такатане удивительно переплетаются способность работать в команде и его режиссерский стиль, который позволяет создавать искусство, объединяя абсолютные вершины своей области. „Очень примечательно, что жители и гости культурной столицы смогут первыми увидеть европейскую премьеру“, сказала Торп.
Новая работа посвящена теме лиминального пространства: особенности, скрытой в обычном и странном пространстве, где одновременно сосуществуют два противоположных элемента. Это спокойное, красивое и драматичное сценическое произведение, которое, объединяя искусство, науку и технику, пересекает границу между визуальным и исполнительским искусством.
Музыку для постановки написал Рюити Сакамото, легендарный японский композитор и пионер электронной музыки. Композитор присоединился к арт-коллективу Dumb Type несколько лет назад по приглашению Широ Такатани, с которым они начинали творческий процесс постановки „Тангент“. К сожалению, в прошлом году композитор ушел из жизни.
Медиа-художник Широ Такатани получил признание как экспериментатор новых возможностей. Он является соучредителем и основным участником легендарного японского арт-коллектива Dumb Type, основанного в 1984 году. Работы коллектива Dumb Type выставлялись и исполнялись на престижных площадках по всему миру, таких как Токийский Метрополитен-музей фотографии, Лионский музей современного искусства, Центр Помпиду и Музей современного искусства (МоМА) в Нью-Йорке. В 2022 году Dumb Type представлял Японию на 59-й Венецианской биеннале.
Широ Такатани и арт-коллектив Dumb Type в новой постановке „Тангент“:
Художественный руководитель Широ Такатани
Исполнитель Мию Хосой
Участники проекта Кен Фурудате, Сатоши Хама, Мию Хосои, Коичи Сираиси, Такуя Минами
Художник по свету Юкико Ёсимото
Режиссер-постановщик Нобуаки Осика
Музыка Рюити Сакамото
Совместное производство Kanuti Gildi SAAL и Тарту 2024
Мировая премьера состоялась 9 февраля в театре ROHM в Киото. Европейская премьера является частью основной программы Тарту 2024 и ее можно будет увидеть 4 и 5 июня в театре Ванемуйне в Тарту.