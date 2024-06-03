На сцене Ванемуйне состоится премьера постановки легендарного японского художника

Спектакль создан в сотрудничестве с Киотским театром ROHM, Kanuti Gildi SAAL и Tartu 2024 и впервые будет представлен европейскому зрителю в рамках основной программы культурной столицы 4 и 5 июня в театре Ванемуйне.

После спектакля ST/LL 2015 года, это первая постановка Широ Такатани в качестве сольного исполнителя, посвященная 40-летию всемирно известного междисциплинарного арт-коллектива Dumb Type.

„Для меня большая честь участвовать в создании новой пьесы такого легендарного артиста, как Широ Такатани и мастерского коллектива Dumb Type. Плавность, визуальная точность, открытость и масштаб постановки „Тангент“ великолепны“, сказал Прийт Рауд, руководитель Kanuti Gildi SAAL.

По словам Кати Торп, креативного руководителя Тарту 2024, в Такатане удивительно переплетаются способность работать в команде и его режиссерский стиль, который позволяет создавать искусство, объединяя абсолютные вершины своей области. „Очень примечательно, что жители и гости культурной столицы смогут первыми увидеть европейскую премьеру“, сказала Торп.

Новая работа посвящена теме лиминального пространства: особенности, скрытой в обычном и странном пространстве, где одновременно сосуществуют два противоположных элемента. Это спокойное, красивое и драматичное сценическое произведение, которое, объединяя искусство, науку и технику, пересекает границу между визуальным и исполнительским искусством.

Музыку для постановки написал Рюити Сакамото, легендарный японский композитор и пионер электронной музыки. Композитор присоединился к арт-коллективу Dumb Type несколько лет назад по приглашению Широ Такатани, с которым они начинали творческий процесс постановки „Тангент“. К сожалению, в прошлом году композитор ушел из жизни.