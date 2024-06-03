ФОТО | Недавно разведенную Натали Портман заподозрили в романе с актером, младше ее на 14 лет

Фотографии опубликовала британская газета Daily Mail. Знаменитости надели кэжуал-образы. Портман была в белой футболке и голубых джинсах, в то время как Мескаль тоже нарядил светлую футболку, соединив ее с темными классическими брюками.

Встреча актеров вызвала интерес у пользователей сети. Поклонники предположили, что между селебрити могут быть не просто дружеские отношения. Слухи появились на фоне развода Портман: в марте 2024-го звезда окончательно развелась с французским хореографом Бенджаменом Мильпье.

Как известно, Пол и Натали „сошлись“ после совместного интервью для Variety, которое было записано около полугода назад. Во время разговора Мескаль описал актрису как „гениальную“ и признался: „Если бы я в театральной школе знал, что я буду разговаривать с тобой, я бы ущипнул себя много раз!“

Кроме того, 28-летний ирландец похвалил Портман за ее горячую сцену в фильме „Май, декабрь“. В то время как Натали сделала комплимент молодой звезде за его сцену с актером Эндрю Скоттом во „Все мы чужие“, сказав, что они были „очень горячие, но и очень нежные“. Официально звезды не комментировали слухи, но, как пишут СМИ, это их не первая встреча тет-а-тет.

Супруги были вместе 11 лет. Причиной стала измена со стороны мужчины – танцора застали с 25-летней любовницей. Сначала Портман и Мильпье решили не расходиться из-за детей, однако впоследствии актриса все же подала на развод.