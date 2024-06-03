„Не могла двигаться“: стало известно, в каком состоянии была Заворотнюк перед смертью
Популярная российская актриса, звезда сериала „Моя прекрасная няня“ Анастасия Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая. Стало известно, как она чувствовала себя в последние дни перед смертью, пишет УНИАН.
Российские Telegram-каналы сообщают, что актриса ушла из жизни в хосписе, где находилась в течение последних недель. Как известно, Заворотнюк не смогла побороть онкологию, которой болела последние 5 лет. В последние минуты жизни звезды рядом с ней был ее муж - российский фигурист Петр Чернышев. Анастасия буквально умерла у него на руках.
Как пишут российские СМИ, Заворотнюк за некоторое время до смерти сильно похудела. Она не могла самостоятельно двигаться и была прикована к постели.
„Актриса буквально усохла и не могла двигаться перед смертью. Мучилась от головной боли, которую можно было купировать лишь сильнейшими наркотическими обезболивающими“, - говорится в сообщении.
Также указано, что знаменитость очень изменилась, она не была похожа на себя прежнюю.
„Онкология безвозвратно забрала у нее не только жизнь, но и красоту“, - добавляют СМИ.
В 2019 году у актрисы обнаружили рак. Ее госпитализировали в больницу с диагнозом глиобластома - злокачественная опухоль головного мозга. Врачи сразу дали неутешительный прогноз и сообщали, что с этой болезнью Заворотнюк осталось совсем недолго. Состояние Анастасии постоянно ухудшалось. После многочисленных операций и курсов химиотерапии медики погрузили ее в медикаментозный сон.
У главной героини „Моя прекрасная няня“ осталось трое детей - 28-летняя Анна, 23-летний Майкл и 5-летняя дочь Мила.