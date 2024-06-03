ФОТО | Кто они - самые сексуальные мужчина и женщина Эстонии? Читатели сделали свой выбор

На прошлой неделе прошел гламурный гала-вечер журнала Kroonika, где были вручены награды в развлекательной сфере за 2024 год. Помимо всего прочего были названы самые сексуальные мужчина и женщина года.

Награды от Kroonika были распределены согласно тому, как проголосовали читатели журнала. Именно они выбрали, среди прочих, самых сексуальных мужчину и женщину года, которые кроме титула получили также памятную награду.

Самым сексуальным мужчиной года был признан рэпер villemdrillem, которому всего 23 года. Кумир молодежи получил известность в 2019 году на Soundcloud, где его заметили продюсеры. С 2020 года он уже выпускает хита как сольно, так и с другими известными эстонскими артистами.

Звание самой сексуальной женщины Эстонии досталось 34-летней Ээве Эссе-Сыырумаа. Журналистка и ведущая Kanal 2, где у нее выходит авторская передача „Esse“, в 2022 году вышла за Сандера Сыырумаа (никак не связан с бизнесменом Урмасом Сыырумаа).