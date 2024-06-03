ФОТО | 48-летняя певица Sia впервые стала мамой

„Мама и сын - не может быть большей любви“, - подписали кадр в Instagram друзья артистки.

Слухи о предполагаемой беременности звезды появились в СМИ несколько месяцев назад. В последнее время она редко появлялась на публике и предпочитала носить объемные платья. Сама Sia пока никак не отреагировала на новость о пополнении в семье.

Артистка не рассказывает о личном в соцсетях и ведет закрытый образ жизни. Известно лишь, что в прошлом году певица вышла замуж за художника и продюсера Дэна Бернарда. В 2019 году Sia стала приемной мамой для двух 18-летних подростков,а в январе 2020-го сообщила, что стала бабушкой двойни.

До встречи с Бернардом исполнительница хита Chandelier состояла в браке с кинорежиссером Эриком Андерсом Лэнгом. Пара развелась в 2016 году.