„Я ни на одну молодую пустышку так не смотрел“: Прохор Шаляпин рассказал о чувствах к Ларисе Копенкиной

В 2013 году финалист „Фабрики звезд — 6“ Прохор Шаляпин сочетался браком с 57-летней бизнесвумен Ларисой Копенкиной. Яркая, эпатажная пара привлекала огромное внимание публики и журналистов. Все терялись в догадках: что же это — пиар-акция или настоящие чувства?

По прошествии немалого времени 40-летний Шаляпин с теплом вспоминает о бывшей супруге. Они неоднократно становились гостями телепрограммы „Пусть говорят“. Шоу с участием пары были рейтинговыми. По словам артиста, Копенкина до сих пор не поменяла документы и по паспорту является Шаляпиной.

Исполнитель утверждает, что в их отношениях было много искренности. „Ничего мы не придумали. Я спал с Ларисой, она храпела при мне, мы провели медовый месяц на Ямайке“, — вспоминает певец.

Певец добавил, что во время отпуска Лариса Копенкина предстала перед ним в каких-то невероятных красках. „Потом, конечно, мы превратились в мезальянс для телевидения. Это да, я согласен, можно было обойтись без свадьбы. Но все же искра… Стоит посмотреть на наши эфиры, как мы друг на друга смотрим. Я ни на одну молодую пустышку так не смотрел, как на нее“, — с нежностью говорит певец в беседе с Данилом Доэрти для YouTube-канала „Архив“.

Напомним, Андрей Захаренков (настоящее имя Прохора) подарил супруге кольцо из белого золота, а она презентовала молодому избраннику шикарную квартиру в центре Москвы в качестве свадебного подарка. После брака с 30-летним „фабрикантом“ эпатажная Лариса Копенкина сразу обратила на себя внимание публики.

Ей удалось удержать внимание и после того, как брак с певцом распался. Копенкина побывала гостьей на программе „Пусть говорят“, а также приняла участие в шоу „Давай поженимся!“ Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой. Яркая дама без комплексов с готовностью раздавала российским зрителям советы — как можно наслаждаться жизнью, не обращая внимания на стереотипы.