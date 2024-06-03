Назад в эпоху 90-х и 00-х! В ночном клубе Privé пройдет ретро-дискотека „Мираж“
Супер ретро-дискотека „Мираж“ переезжает в новое место и теперь будет проходить в ночном клубе Prive’. Готовьтесь к событию, которое вернет вас в эпоху 90-х и 00-х!
Все те любимые хиты, под которые мы танцевали на школьных дискотеках, снова будут звучать для вас на протяжении всего вечера и ночи. Вспомним, как мы веселились под эти ритмы, как наслаждались каждой минутой. Теперь у вас есть шанс снова окунуться в атмосферу той незабываемой эпохи.
Главным распорядителем праздника будет DJ Max Milovanov с главными хитами прошлого от Радио Ностальгия: Мираж, Ace of Base, Комбинация, Modern Talking, Кар-Мэн, Scooter, Адрей Губин и многие другие любимые артисты ждут вас на танцполе.
Ретро-дискотека пройдет 7 июня в клуб Privé. Билеты в предварительной продаже здесь.
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