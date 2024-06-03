Назад в эпоху 90-х и 00-х! В ночном клубе Privé пройдет ретро-дискотека „Мираж“

Все те любимые хиты, под которые мы танцевали на школьных дискотеках, снова будут звучать для вас на протяжении всего вечера и ночи. Вспомним, как мы веселились под эти ритмы, как наслаждались каждой минутой. Теперь у вас есть шанс снова окунуться в атмосферу той незабываемой эпохи.