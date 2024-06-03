Чулпан Хаматова уходит из труппы? Что меняется в отношениях актрисы с Новым Рижским театром

В марте 2022 года актриса покинула Россию и была приглашена на работу в труппу Нового Рижского театра. На сегодня в театре Чулпан Хаматова играет в трех постановках. Параллельно у нее много работы за пределами НРТ. Совмещать все работы становится труднее.