ФОТО | Пугачева поделилась редким фото с Галкиным и удивила своим молодым видом

На своей странице в Instagram 75-летняя исполнительница показала, как они с любимым проводят время. В частности, звездная пара решила устроить прогулку на яхте. На снимках они в объятиях позировали на фоне роскошных парусников. Супруги появились на фото в черных образах. Пугачева примерила кофточку, а Галкин выбрал для себя рубашку и брюки.

Поклонники артистки оценили молодой вид Аллы. В комментариях под постом певицу буквально засыпали комплиментами. „Вот она любовь искренняя, настоящая, сильная, спасибо, что вы есть“; „Алла Борисовна, как я рада вас видеть счастливой!“; „Алла такая красивая“. Среди тех, кто отметил красоту примадонны была также ее коллега - София Ротару. Она оставила свой лайк под кадром Пугачевой.

После полномасштабного вторжения России в Украину вместе с детьми Галкин и Пугачева эмигрировали в Израиль, где живут до сих пор. Артисты выступили против войны.