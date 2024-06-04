В Kumu открылась самая масштабная выставка Евгения Золотко

„Вместо злободневного и политического канва его творчества охватывает всю историю западной культуры в самом широком смысле включая античность, Библию, художественную литературу, философию и народные предания. Его произведения рассматривают темы, определяющие, что значит быть человеком – жизнь, смерть, одиночество, тишину, угасание, надежду. Творчество Золотко можно охарактеризовать как башню – каждое последующее произведение в определенной мере вырастает из предыдущего, непрерывно поясняя и нюансируя уже сказанное“, – рассказывала куратор выставки Трий Тулгисте-Тосс.

„Выставочный зал KUMU представляет собой архитектурное и эмоциональное монопространство. Поэтому я изначально решил, что выставка должна стать одним высказыванием, одной фразой, одной цельной работой, и это самое длинное высказывание, что мне довелось сформулировать“, – поясняет Евгений Золотко.

„Адамова тайна“ сплетает воедино ранее созданные, недавно доработанные и совершенно новые произведения. У экспозиции два „центра тяжести“ – инсталляция „Молчащий“ (2020), которую художник доработал для этой выставки, и совершенно новое произведение.

К выставке приурочена публикация книги, которая в свободной форме представляет читателю широкий обзор творчества Золотко к настоящему моменту. В нее входит обзорная статья куратора Трийн Тулгисте-Тосс, отрывки из интервью с художником, подробные описания произведений Золотко авторства Анти Саара и множество кратких статей, написанных различными авторами. Составители Ээро Эпнер и Пеэтер Талвисту, оформление Туули Ауле.

Программа, посвященная открытию выставки, состоится 1 июня. В рамках программы в 13:00 начинается экскурсия с Анн Мирьям Вайкла, куратором современного искусства KUMU, а в 14:00 с художником Евгением Золотко. В 16:00 состоится беседа с художником Евгением Золотко, ведущий – искусствовед и драматург Ээро Эпнер.

Выставка в галерее современного искусства на 5-м этаже Художественного музея KUMU открыта с 31 мая 2024 до 5 января 2025.