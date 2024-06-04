ФОТО | Чтит армянские традиции! Певец Стефан пробует себя в новой профессии

„Я долго скрывал эту тайну, которой теперь могу поделиться с общественностью. STEFF GRILL - фудтрак, который мы запустили вместе с друзьями, где я делаю шашлык только самым крутым людям (да, вы все крутые)“, - пишет Стефан в Instagram, добавив, что на самом деле все люди достаточно крутые для его фудтрака.

Стефан и раньше рассказывал СМИ об армянской кухне и любви к шашлыку. „Для меня приготовление еды - это просто удовольствие, а в жизни нужно заниматься вещами, которые приносят удовольствие“.

Музыкант добавил, что с новым начинанием музыка для него не уйдет на второй план - он продолжит заниматься и этим. „Могу сказать, что у меня накопилось много новых песен - в общем, одно другому не мешает“.

Фудтрак Стефана можно будет увидеть на разных фестивалях уже в этом году: например, Prison Break, Kaunid Kontserdid Käsmus, Õllesummer, Augustibluus и Tartu Toidu- ja Veinifestival.