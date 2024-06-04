ФОТО и ВИДЕО | Редкий выход: Мила Кунис и Эштон Кутчер появились на публике с подросшими детьми

46-летний Кутчер и 40-летняя Кунис посмотрели игру, а затем пообщались и сфотографировались со спортсменкой Кейтлин Кларк, которая принесла победу своей команде Fever.

Пара редко выходит в свет вместе с детьми. При этом супруги нередко рассказывают о них в интервью, из-за чего иногда сталкиваются с критикой. Например, когда Мила рассказала, что они с Эштоном далеко не каждый день купают дочь и сына, а затем заявила, что иногда и вовсе забывает их покормить, многие пользователи сети посоветовали ей более ответственно исполнять родительские обязанности.

Мила Кунис и Эштон Кутчер знакомы ещё с подросткового возраста: они вместе снимались в „Шоу 70-х“. В 2013 году они начали встречаться, а в 2014 году стали родителями. При этом поженились они только в 2015 году.

До романа с Кунис Кутчер был женат на актрисе Деми Мур. Деми Мур и Эштон Кутчер познакомились в 2003 году, а в 2004 году поженились. На тот момент Мур было 42 года, а Эштону — 27. В 2011 году они подали на развод, их расставание широко освещалось в прессе.