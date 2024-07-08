Два тяжелых года для Русского театра. „Война уничтожила все, чего мы добились за годы интеграции“

Этой весной особенно остро встал вопрос, суть которого начала формироваться два года назад после начала полномасштабной войны, — какую роль играет Русский театр в эстонском обществе? Если раньше многие воспринимали театр сателлитом русской театральной культуры — учреждением, которое импортирует эстонским русским русскую культуру, то теперь стало ясно, что в Эстонии для такого учреждения больше нет места. С начала войны театр неоднократно подвергался публичной критике — и за организацию Дня театра в марте 2022 года, поскольку, по мнению многих, театр не занял достаточно четкую антивоенную позицию, и за расторжение договора с актером Виктором Марвиным, ибо было неясно, почему это было сделано, и многие подозревали, что причины были политические. Руководство и совет театра, а также Министерство культуры обсуждают вопрос о смене названия.