Будущее электронной музыки наступило: андрогинная звезда 6ARELYHUMAN зажжет в Таллинне
Создатель современной электронной музыки 6arelyhuman впервые приедет в Таллинн 7 декабря, чтобы зажечь сцены Helitehas и сердца фанатов.
За псевдонимом 6arelyhuman скрывается музыкант из Далласа, штат Техас, по имени Тоби Хэмилтон, который стремительно взлетел на вершину сцены электронной музыки. Его новаторская смесь Y2K эмо и электро-битов, которую он сам называет sassyscene, завоевала сердца слушателей по всему миру. Когда его спросили, какими тремя словами можно описать его музыку, он ответил: „Оригинальная, экспериментальная, самобытная“.
Дебютный сингл артиста „Hands up!“ произвел сенсацию — его прослушали на Spotify более 100 миллионов раз, и он занял высокие позиции в чарте Billboard. Его хит „GMFU“ также быстро стал любимым треком у слушателей. Влияние 6arelyhuman на музыкальную индустрию невозможно недооценить.
Музыкант стал первым, кто был выбран на цифровую обложку Billboard Magazine в 2024 году, что подтвердило его статус настоящего визионера. Смелый коктейль из ритмичных битов и эмоциональных мелодий раскрывает чистую энергию и аутентичность звука 6arelyhuman. Однако не всегда всё было так гладко. Когда его спросили, что самое сложное в карьере музыканта, он признался: „Самая большая трудность — любить свою музыку, даже когда другие этого не делают. По какой-то причине быть музыкантом небольшого масштаба означает привлекать много людей, которые ненавидят тебя без всякой причины“, — говорит 6arelyhuman, известный своим дерзким стилем и смелым самовыражением. Он не просто музыкант, а икона андеграунд-сцены, готовая покорять всё более высокие позиции в мейнстримовых чартах. 6arelyhuman черпает вдохновение у легендарных исполнителей начала 2000-х, таких как nagu Kesha, Skrillex и Lady Gaga. В его скором релизе наверняка будут заметны влияния этих известных и любимых музыкантов, но, конечно, в уникальной манере 6arelyhuman.
Он уже сотрудничал с такими артистами, как Britney Manson, Pixel Hood, Asteria и Prozi. 6arelyhuman — трансформатор электронной музыки и уникальный новатор этого жанра в наше время.
Не упустите возможность увидеть будущее электронной музыки вживую 7 декабря в Таллинне, в Helitehas. Предварительная продажа билетов для участников концертного клуба Live Nation начнется 5 июня в 10:00, а общая продажа — 6 июня в 10:00 на сайте Piletilevi и в пунктах продаж.