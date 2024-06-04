Музыкант стал первым, кто был выбран на цифровую обложку Billboard Magazine в 2024 году, что подтвердило его статус настоящего визионера. Смелый коктейль из ритмичных битов и эмоциональных мелодий раскрывает чистую энергию и аутентичность звука 6arelyhuman. Однако не всегда всё было так гладко. Когда его спросили, что самое сложное в карьере музыканта, он признался: „Самая большая трудность — любить свою музыку, даже когда другие этого не делают. По какой-то причине быть музыкантом небольшого масштаба означает привлекать много людей, которые ненавидят тебя без всякой причины“, — говорит 6arelyhuman, известный своим дерзким стилем и смелым самовыражением. Он не просто музыкант, а икона андеграунд-сцены, готовая покорять всё более высокие позиции в мейнстримовых чартах. 6arelyhuman черпает вдохновение у легендарных исполнителей начала 2000-х, таких как nagu Kesha, Skrillex и Lady Gaga. В его скором релизе наверняка будут заметны влияния этих известных и любимых музыкантов, но, конечно, в уникальной манере 6arelyhuman.