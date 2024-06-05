ВИДЕО | „АИГЕЛ“ на концерте в память Навального: „Мы пришли не то, чтобы радоваться – пришли прожить эту дату вместе“

Тысячи человек со всей планеты съехались в Берлин с одной целью – почувствовать, что они не одиноки в борьбе за правду.

Берлинский концерт „Привет, это Навальный“ открывала группа „АИГЕЛ“. С какими чувствами музыканты вышли на сцену, как обстоят дела у них в эмиграции и надеются ли они вернуться в Россию – смотрите в эксклюзивном интервью с Айгель Гайсиной и Ильей Барамия.