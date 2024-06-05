05.06.2024, 08:02
ВИДЕО | „АИГЕЛ“ на концерте в память Навального: „Мы пришли не то, чтобы радоваться – пришли прожить эту дату вместе“
ЭКСКЛЮЗИВ RUS DELFI
ФОТО: | Delfi Meedia
На большом концерте в честь дня рождени Алексея Навального собрались люди со всего света, чтобы прожить все накопленные эмоции вместе. На берлинской сцене Uber Eats Music Hall выступили „Порнофильмы“, „Каста“, Noize MC и АИГЕЛ. Журналисту RusDelfi удалось поговорить с Айгель Гайсиной и Ильей Барамия. Смотрите эксклюзивное интервью!
Тысячи человек со всей планеты съехались в Берлин с одной целью – почувствовать, что они не одиноки в борьбе за правду.
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