Элина Борн не скрывает, что подкорректировала внешность: вот на какие операции решилась певица!

„Если тебя действительно что-то беспокоит, то нужно это изменить“, - уверена она. „Уколы красоты для меня не табу. Например, меня уже в возрасте 27 лет раздражали мимические морщины лбу и „синдром сухих губ“. Для этого было легкое решение – ботокс и уколы гиалуроновой кислоты“.

Элина Борн также раньше открыто говорила и о том, что сделала операцию по уменьшению груди. В интервью Anne & Stiil певица рассказала, что осталась довольна процедурой и говорит, что ее уверенность в себе значительно выросла после операции.

„Я не стеснялась своего тела, но и не чувствовала себя уверенно“, - поясняет она. Из других бонусов операции: одежда сидит лучше и спина не болит.

„У меня слезы на глаза наворачиваются, когда сравниваю фото до и после“, - признается девушка.