В РФ задержана участница шоу „ДОМ-2“ и телеведьма Алена Полынь

43-летняя Елена Сусликова, известная любителям параномальных передач под псевдонимом Алена Полынь, задержана Пушкино. Основательницу „Империи сильнейших ведьм“ обвиняют в России в экстремизме и оскорблении чувств верующих.

Следственный комитет РФ завел уголовное дело по пункту „а“ части 2 стати 282, а также части 1 статьи 148 УК РФ. Материалы для начала разбирательств были переданы из УФСБ России. Оказалось, телеведьма торговала считающейся экстремистской литературой, в которой содержатся призывы осуществлять насилие в отношении священнослужителей РПЦ.

Распространением запрещенной в РФ литературы звезда мистических телешоу не ограничилась. По информации следователей, женщина не публиковала видео, унижающие религиозные чувства верующих.

„По месту жительства подозреваемой проведены обыски, изъята литература и другие предметы, имеющие значение для следствия. Планируется назначение лингвистической и компьютерно-технической экспертизы. В настоящее время с подозреваемой работают следователи“, — сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Напомним, Елена утверждала, что детские годы провела не только в Москве, но и в деревне у бабушки, прослывшей повитухой и знахаркой. Именно от нее звезда телешоу унаследовала дар. По словам Сусликовой, колдовские премудрости она освоила во время поездок к родственнице, умеющей договариваться с потусторонними силами.