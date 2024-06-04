ФОТО И ВИДЕО | Юлия Навальная: „С днем рождения, любимый! Однажды, ты получишь самый главный подарок: свободную, счастливую Россию“(19)
В берлинском Uber Eats Music Hall прошел большой концерт в память Алексея Навального. На мероприятии присутствует весь ФБК – штаб Навального.
Концерт „Привет, это Навальный“ открыл скрипичный оркестр.
Со сцены через рупор издаются крики: „Не сдавайтесь!“, – это декламирует актриса Мария Машкова. Ее голос слышит зал, она передает зрителям рупор и в него кричат уже гости вечера: „Не сдаемся!“.“Я не сдаюсь, и вы не сдавайтесь!“, – кричит еще раз Машкова и отбегает от сцены. Концерт в память Алексея начинается.
За сценой в сопровождении Леонида Волкова, а также охранников, появляется Юлия Навальная, но как оказалось, ее выход не скоро – она выйдет лишь в финале вечера.
Из зала то и дело доносятся крики: „Россия будет свободной“, „Путин убил Навального“, „Путин убийца“, „Нет войне“.
Первыми из артистов вышли АИГЕЛ. Музыку артисты сводили и миксовали прямо на сцене. Не обошлось и без исполнения „Пыяла“, песни, занявшей первое место в мировом рейтинге Шазам.
Эксклюзивное интервью с группой „АИГЕЛ“ читайте ЗДЕСЬ.
После плавно-пессимистичной „АИГЕЛ" на сцену врывается „Каста“: „Запрещенная в путинской России группа здесь“, - кричит Влади толпе и начинает выступление с символической песней „Выходи гулять“. Зал гудит и поет вместе с музыкантами.
„Мы не вернемся в Россию, пока в ней продолжается путинизм. Мы уважаем Навального и то, как он разоблачал путинскую Россию“.
Только посмотрите, что происходит с залом – люди на одном дыхании, в едином потоке:
Между выходами артистов знаменитые актеры, публичные личности, такие как Яна Троянова, Анатолий Белый, Дмитрий Быков, в видеоформате проникновенно читали письма Алексея Навального.
После „Касты“ на сцену вышли долгожданные публикой „Порнофильмы“. Владимир Котляров, солист группы, активно взаимодействовал с толпой, не только выходя к ним, но и устраивая интерактивы. Он заставил весь зал зажечь!
Noize MC был завершающим штрихом в звездной плеяде артистов. Он исполнил семь песен, под которые не танцевал разве что ленивый.
Смотрите, как оттанцовывали Мария Машкова и Мария Певчих:
После фееричного выступления Noize MC толпа стала требовать на сцену жену Алексея Навального, скандируя „Юля! Юля! Юля!“. И она вышла с трогательной, поддерживающей речью. Да, ее голос дрожал, но как могло быть иначе?
„Сегодня день рождения у моего самого любимого человека. У человека, с которым я прожила счастливых 26 лет. Ярких, интересных, веселых, полных прекрасных и незабываемых моментов.... Я знаю, вы переживаете эту потерю вместе со мной. Я чувствую это каждый день. В ваших письмах, в ваших сообщениях, в ваших фотографиях. И это дает мне силы. Когда с тобой происходит самое страшное, главное – не сдаваться! Даже в самые страшные и тяжелые времена надежда есть всегда и очень важно найти в себе силы и оглядеться вокруг. С самого начала и до конца Алексей верил в вас, и он в вас не сомневался. Любовь сильнее разлуки, страха, любовь сильнее смерти. С днем рождения, любимый! Однажды, а я верою, что очень скоро, ты получишь самый главный подарок, который ты хотел: свободную, счастливую Россию, и это подарим тебе все мы“, – произнесла со сцены Юлия. После финальных слов к ней поднялось большое количество сотрудников и волонтеров ФБК, в том числе и брат Алексея, Олег Навальный.
Под финальную песню „Сочиняй мечты“ „Касты“ с потолка на людей посыпались белые воздушные шарики с фамилией Навальный и мероприятие подошло к концу.