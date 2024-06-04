ФОТО И ВИДЕО | Юлия Навальная: „С днем рождения, любимый! Однажды, ты получишь самый главный подарок: свободную, счастливую Россию“

„Сегодня день рождения у моего самого любимого человека. У человека, с которым я прожила счастливых 26 лет. Ярких, интересных, веселых, полных прекрасных и незабываемых моментов.... Я знаю, вы переживаете эту потерю вместе со мной. Я чувствую это каждый день. В ваших письмах, в ваших сообщениях, в ваших фотографиях. И это дает мне силы. Когда с тобой происходит самое страшное, главное – не сдаваться! Даже в самые страшные и тяжелые времена надежда есть всегда и очень важно найти в себе силы и оглядеться вокруг. С самого начала и до конца Алексей верил в вас, и он в вас не сомневался. Любовь сильнее разлуки, страха, любовь сильнее смерти. С днем рождения, любимый! Однажды, а я верою, что очень скоро, ты получишь самый главный подарок, который ты хотел: свободную, счастливую Россию, и это подарим тебе все мы“, – произнесла со сцены Юлия. После финальных слов к ней поднялось большое количество сотрудников и волонтеров ФБК, в том числе и брат Алексея, Олег Навальный.