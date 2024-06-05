IKEA приглашает попробовать свои культовые фрикадельки на Фестивале фрикаделек - уже в эти выходные!(1)
Во вторые выходные июня IKEA начинает летний сезон с Фестиваля фрикаделек в Эстонии. Посетители смогут насладиться восхитительными блюдами, приготовленными победителем конкурса „MasterСhef Эстония“ Ивари Вокком, живой музыкой Ленны Куурмаа и Лаури Мяэсеппа, мастер-классами и многими бесплатными мероприятиями для всей семьи.
IKEA приглашает встретить лето на Фестивале фрикаделек в Эстонии, который пройдёт с 8 по 9 июня. Среди прочих разных бесплатных концертов вас ждёт особенное выступление Ленны Куурмаа и Лаури Мяэсеппа. Повара шведского ресторана IKEA приготовят вкусные блюда, в том числе для веганов. Сюрприз для посетителей – один из лучших и талантливых шеф-поваров Эстонии Ивари Вокк. Специально для мероприятия он приготовил различные вкусные закуски в стиле фингер-фуд и будет сам подавать их во время фестиваля. Вход на фестиваль, а также игры и представления бесплатные.
Фрикадельки в неожиданных сочетаниях
„Шведские фрикадельки известны многим во всём мире. Шведы традиционно едят их с картофельным пюре, сливочным соусом и брусничным вареньем. Именно в таком виде их подают посетителям нашего шведского ресторана. Однако это очень универсальное блюдо, которое можно подавать по-разному – именно это продемонстрируют повара IKEA, подавая его, например, на пиццах“, – говорит руководитель отдела продуктов питания IKEA Эстония Лаури Томингас.
Он добавляет, что те, кто старается уменьшить количество мяса в своём питании, смогут попробовать блюда с фрикадельками из растительных ингредиентов. „Они выглядят как мясо, имеют мясной вкус, но содержат только растительные ингредиенты. Таким образом, люди получают возможность насладиться более экологичными альтернативами традиционным фрикаделькам. Мы считаем, что большие перемены начинаются с маленьких шагов, а еда должна быть полезной во всех смыслах: и для людей, и для планеты“, – говорит представитель IKEA.
Он добавляет, что во время фестиваля также будут предложения для сладкоежек: мороженое, вафли и т. д.
Программа фестиваля
Фестиваль фрикаделек пройдет на парковке магазина IKEA в Таллинне 8 и 9 июня. Ведущим его станет харизматичный Хасан Стейнберг. Оба дня включают в себя такие мероприятия, как различные мастер-классы (жонглирование и акробатика), весёлые маскоты, гигантские пузыри, полоса препятствий IKEA для детей и фигуры из воздушных шариков для всей семьи. Кроме того, местный футбольный клуб Harju JalkaKlubi будет учить детей футбольным трюкам.
В оба дня Фестиваля посетители смогут увидеть шоу Сильвена на моноцикле (Sylvain Monocycle) и выступление танцовщиков студии V.A.T. Кроме того, в субботу в 16:00 выступят ваши любимые исполнители – певица Ленна Куурмаа и актёр Лаури Мяэсепп.
Программа на 8 июня
На сцене:
12:30–13:00: Открытие
13:00–14:00: Шоу Сильвена на моноцикле
14:30–15:30: Шоу Сильвена на моноцикле
16:00–16:30: Концерт Ленны Куурмаа и Лаури Мяэсеппа
16:30–17:00: Танцовщики студии V.A.T.
На территории фестиваля
12:30–17:30: Полоса препятствий IKEA для детей
13:00–15:00: Harju Jalgpalliklubi – местный футбольный клуб будет учить футбольным трюкам
14:00–14:30: Мастер-класс по жонглированию
15:00–16:00: Гигантские пузыри
16:00–17:00: Фигуры из воздушных шариков
17:00–17:30: Мастер-класс по жонглированию
Программа на 9 июня
На сцене:
12:30–13:00: Открытие второго дня фестиваля
13:00–14:00: Шоу Сильвена на моноцикле
15:00–16:00: Шоу Сильвена на моноцикле
16:30–17:00: Танцовщики студии V.A.T.
На территории фестиваля:
14:00–15:00: Гигантские пузыри и мастер-класс по акробатике
14:30–15:00: Мастер-класс по жонглированию
15:00–17:00: Фигуры из воздушных шариков
17:00–17:30: Мастер-класс по жонглированию
Больше информации о фестивале доступно здесь.