IKEA приглашает попробовать свои культовые фрикадельки на Фестивале фрикаделек - уже в эти выходные!

IKEA приглашает встретить лето на Фестивале фрикаделек в Эстонии, который пройдёт с 8 по 9 июня. Среди прочих разных бесплатных концертов вас ждёт особенное выступление Ленны Куурмаа и Лаури Мяэсеппа. Повара шведского ресторана IKEA приготовят вкусные блюда, в том числе для веганов. Сюрприз для посетителей – один из лучших и талантливых шеф-поваров Эстонии Ивари Вокк. Специально для мероприятия он приготовил различные вкусные закуски в стиле фингер-фуд и будет сам подавать их во время фестиваля. Вход на фестиваль, а также игры и представления бесплатные.

Фрикадельки в неожиданных сочетаниях

„Шведские фрикадельки известны многим во всём мире. Шведы традиционно едят их с картофельным пюре, сливочным соусом и брусничным вареньем. Именно в таком виде их подают посетителям нашего шведского ресторана. Однако это очень универсальное блюдо, которое можно подавать по-разному – именно это продемонстрируют повара IKEA, подавая его, например, на пиццах“, – говорит руководитель отдела продуктов питания IKEA Эстония Лаури Томингас.

Он добавляет, что те, кто старается уменьшить количество мяса в своём питании, смогут попробовать блюда с фрикадельками из растительных ингредиентов. „Они выглядят как мясо, имеют мясной вкус, но содержат только растительные ингредиенты. Таким образом, люди получают возможность насладиться более экологичными альтернативами традиционным фрикаделькам. Мы считаем, что большие перемены начинаются с маленьких шагов, а еда должна быть полезной во всех смыслах: и для людей, и для планеты“, – говорит представитель IKEA.

Он добавляет, что во время фестиваля также будут предложения для сладкоежек: мороженое, вафли и т. д.

Программа фестиваля