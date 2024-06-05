СМИ: 38-летняя Леди Гага беременна первенцем

На праздник артистка пришла уже с округлившимся животиком, который просто невозможно не заметить. Тем более, животик артистки идеально подчеркнуло черное облегающее платье. Поэтому многие уверены, что она беременна.

У 38-летней Леди Гаги еще нет детей. Однако она состоит в отношениях с предпринимателем Майклом Полански. Вероятно, именно ему звезда решила подарить ребенка, который станет для нее первенцем.

При этом сама знаменитость пока никак не комментирует свое интересное положение. Она не подтверждает данную информацию и не опровергает ее. Поэтому пока поклонникам остается только догадываться, действительно ли Леди Гага находится в положении.