Шоубиз
05.06.2024, 13:00

СМИ: 38-летняя Леди Гага беременна первенцем

 
AWARDS-CRITICS CHOICE/
AWARDS-CRITICS CHOICE/
ФОТО: HENRY NICHOLLS | Scanpix

Американская певица Леди Гага беременна, сообщает ряд СМИ. Как таким выводам многие пришли после того, как она появилась на свадьбе сестры исполнительницы Натали Джерманотты, пишет УНИАН.

На праздник артистка пришла уже с округлившимся животиком, который просто невозможно не заметить. Тем более, животик артистки идеально подчеркнуло черное облегающее платье. Поэтому многие уверены, что она беременна.

У 38-летней Леди Гаги еще нет детей. Однако она состоит в отношениях с предпринимателем Майклом Полански. Вероятно, именно ему звезда решила подарить ребенка, который станет для нее первенцем.

При этом сама знаменитость пока никак не комментирует свое интересное положение. Она не подтверждает данную информацию и не опровергает ее. Поэтому пока поклонникам остается только догадываться, действительно ли Леди Гага находится в положении.

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