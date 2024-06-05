ФОТО | В Русском театре прошла премьера „Анны Карениной“ от труппы из Израиля

В Париже спектакль прошел с аншлагами десять вечеров подряд, в Риге смели все билеты после первого показа, на второй вечер не было ни одного свободного кресла. Масштабный гастрольный тур продолжается - сегодня ещё есть шанс увидеть выдающийся спектакль на сцене Русского театра Эстонии.

Спектакль „Анна Каренина“ соответствует познаваемому стилю и режиссерскому почерку Туминаса. Та же лаконичность декораций и чистота драматургических линий, тот же бешеный актерский темперамент. Не искаженное и бережно сохраненное слово Толстого подчеркнуто невероятной телесностью сценического существования. „В эпоху, когда ложь стала нормой, хочется чистых эмоций и переживаний актеров, без отвлекающих современных технологий“, - говорил режиссер.

Мы все знаем сюжет „Карениной“, но постановка „Гешера“ - это остроумная, изобретательнейшая, непредсказуемая и совершенная по форме самобытная версия известного романа. Звезды израильской сцены филигранно играют на полутонах эмоций, а действие предстает как кружево недосказанностей, смешков, недомолвок, взглядов, танцев. За этим вырастает трагический подтекст и великая традиция психологического театра. Текст, прочитанный создателями как притча сохраняет самой актерской игрой то, что Бунин называл легким дыханием. В этой легкости - вопреки финалу и всему окружающему - продолжение жизни. Могла ли история Анны закончиться иначе?

Режиссер Туминас до конца жизни называл театр спасительной территорией любви. Он не любил фальшивых нот и главным в его театральной вселенной был Человек. Гастроли в странах Балтии посвящены памяти Человека и Мастера, феномена театральной культуры Памяти Римаса Туминаса.

Спектакль играют на иврите, с синхронным переводом на эстонский и русский языки и субтитрами на русском и английском языке.