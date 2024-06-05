„Вернулась в норму“: подруга эпатажной Бьянки Цензори рассказала о ее визите в Мельбурн

Бьянка Цензори недавно посетила родную Австралию, чтобы немного отдохнуть в кругу семьи и друзей. Одна из ее давних подруг в интервью Page Six сообщила, что в Мельбурне жена скандального рэпера Канье Уэст а выглядела и вела себя совершенно по-другому: на родине она „вернулась в норму“.

„Когда вы посмотрите на всю информацию в СМИ о Цензори и Уэсте, вы можете подумать, что она сошла с ума, поэтому было приятно видеть ее со своей семьей. Для нас было совершенно очевидно, что она вела себя так скромно, от ее эпатажа не было и следа. Бьянка надела платье-свитер, чтобы поесть макароны с родителями в кафе. Она в Мельбурне была тем человеком, которого мы помним и вернулась в нормальное состояние… ничто не указывало на то, что время, проведенное с Канье, имело длительный эффект. Грустно, что Уэст относится к своей жене, как к некой драматической инсталляции искусства“, — поделилась подруга.