Ксения Собчак впервые рассказала о пластической операции, которую сделала 10 лет назад

Десять лет назад знаменитость решилась пойти к врачу по эстетическим причинам. В своем шоу „Красота требует кэш“ она призналась, что удалила грыжи под глазами.

Об этом она заговорила во время интервью с пластическим хирургом. Тот объяснил, что через время после подобной операции глазная щель становится меньше, и у Ксении произошло именно так.

„Количество жировой клетчатки внутри глазницы уменьшилось, и она начала сокращаться. Не сразу. Это очень медленный процесс“, — объяснил он. На сегодняшний день такую операцию, по его словам, делают иначе: жир не удаляют, а распределяют, чтобы глаз не стал меньше.

Журналистку комментарий специалиста удивил, но она подчеркнула, что после вмешательства результат ей нравился. Да и сейчас изменений в своей внешности она не видит.

Кстати, в прошлом сентябре Ксения консультировалась со звездным пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым. Он подробно объяснил, какие операций ей не стоит делать, а какие только пойдут на пользу.