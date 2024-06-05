По случаю пятилетия Fotografiska приглашает на масштабную выставку „In Bloom“ и шумную вечеринку
Этим летом музей Fotografiska Tallinn отмечает свой пятый день рождения. С 6 по 9 июня можно будет не только увидеть выставку „In Bloom“, но и посетить несколько приуроченных к открытию экспозиции мероприятий.
На выставке представлены размышления 17 художников об отношениях человека и природы, о круговороте жизни и смерти, расцвете и гибели мира. В качестве изобразительных средств авторы используют не только фотографию, но также видео и скульптуру. Эстонию на этой выставке представляет фотограф Хейкки Лейс.
7 июня Fotografiska Tallinn отметит свой пятый день рождения. По этому случаю прямо в выставочных залах пройдет шумная танцевальная вечеринка, посвященная открытию масштабной выставки „In Bloom“. Эта выставка посвящена изображению природы в современном искусстве: фотографии, видеоискусстве, скульптуре и инсталляции. На ней представлены работы 17 художников, которых объединяет неутолимый интерес к миру вокруг и желание его изучать, чтобы затем использовать полученные знания в своем творчестве. Их произведения подчеркивают красоту, щедрость, хрупкость и разнообразие природы. Эта выставка — концептуальное философское размышление о круговороте жизни и смерти, расцвете и гибели мира, чувственных переживаниях и несуществующих воспоминаниях, а также о чувствах и их нехватке в современном мире.
На выставке можно увидеть работы таких международно признанных художников, как, например, Сиг Харви (Великобритания / США), Сантери Туори (Финляндия), Inka & Niclas (Швеция) и Хелен Шмитц (Швеция). Также представлены произведения известного эстонского фотографа Хейкки Лейса, сопроводительный текст к работам которого написал художник Пеэтер Лауритс.
По словам соосновательницы и руководительницы выставочных проектов Fotografiska Маарьи Лоорентс, за вычурным названием скрывается многослойная выставка. „Цветы не означают исключительно щедрое и счастливое время. Они также символизируют разные этапы жизни, изменения в окружающей среде, зарождение и увядание. Когда из крошечного семени прорезается росток, от всех нас требуется много мудрости и любви, чтобы сохранить и защитить эту новую жизнь, — говорит Лоорентс. — Меня особенно радует то, что на этой выставке представлен и эстонский художник Хейкки Лейс. Думаю, мы достигли того уровня, когда сможем чаще демонстрировать творчество местных фотографов“.
Fotografiska Tallinn открылся в творческом городке Теллискиви в 2019 году и стал первым музеем Fotografiska за пределами Стокгольма. Прошло всего пять лет, а музей уже играет роль важного ориентира как на местном, так и международном культурном ландшафте. Его создатели чувствуют, что заполнили важную нишу и способны влиять на происходящие в искусстве процессы.
Соосновательница и директор музея Маргит Аасмяэ в день рождения Fotografiska Tallinn не только вспоминает проделанную за пять лет работу, но и размышляет о будущих проектах: „Когда мы начали заниматься Fotografiska Tallinn, музей Fotografiska был только в Стокгольме. Теперь же Fotografiska — это крупнейший частный музей в мире, который предоставляет художникам прекрасные возможности для демонстрации своего фототворчества по всему миру. За пять лет мы стремительно повзрослели, и на сегодняшний день у нас множество потрясающих вариантов для развития. Мы по-прежнему ищем важные истории, чтобы посредством фотографии поведать их людям, мы все так же играем с границами, стремимся быть на шаг впереди и при необходимости не боимся сомневаться“.
По случаю дня рождения музея наряду с новой масштабной выставкой пройдет несколько специальных мероприятий. Куратор „In Bloom“ и несколько художников приедут на вернисаж и расскажут публике о своих работах. 7 июня в 12:00 состоится встреча с художниками и куратором, на которой можно будет попробовать вдохновленные выставкой закуски от шеф-повара ресторана Fotografiska. 8 июня в 18:00 художники проведут по выставке экскурсию. Праздничный уикенд не обойдется и без грандиозной вечеринки Mutant Disco x Haigla: 7 июня можно будет танцевать и веселиться до утра прямо в выставочных залах музея.