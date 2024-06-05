По случаю пятилетия Fotografiska приглашает на масштабную выставку „In Bloom“ и шумную вечеринку

Fotografiska Tallinn открылся в творческом городке Теллискиви в 2019 году и стал первым музеем Fotografiska за пределами Стокгольма. Прошло всего пять лет, а музей уже играет роль важного ориентира как на местном, так и международном культурном ландшафте. Его создатели чувствуют, что заполнили важную нишу и способны влиять на происходящие в искусстве процессы.

Соосновательница и директор музея Маргит Аасмяэ в день рождения Fotografiska Tallinn не только вспоминает проделанную за пять лет работу, но и размышляет о будущих проектах: „Когда мы начали заниматься Fotografiska Tallinn, музей Fotografiska был только в Стокгольме. Теперь же Fotografiska — это крупнейший частный музей в мире, который предоставляет художникам прекрасные возможности для демонстрации своего фототворчества по всему миру. За пять лет мы стремительно повзрослели, и на сегодняшний день у нас множество потрясающих вариантов для развития. Мы по-прежнему ищем важные истории, чтобы посредством фотографии поведать их людям, мы все так же играем с границами, стремимся быть на шаг впереди и при необходимости не боимся сомневаться“.