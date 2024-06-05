Звезда сериала „Бриджертоны“ публично призналась, что влюблена в женщину

Как пишет Metro, знаменитость еще в этом году призналась, что она бисексуалка.

О своей личной жизни Мэдсен написала на своей Instagram-странице. „Влюблена в женщину, громко заявляю об этом и горжусь!“ – написала она, приурочив свое признание к Месяцу прайда.

Селебрити также опубликовала серию фотографий, связанных с прайдом, в том числе видео, на котором она с радужными бриллиантами под глазами. Ее публикацию встретили положительными комментариями.

Джессика снялась в последних трех сезонах „Бриджертонов“, ее героиня сначала была изображена, как романтическая соперница Дафны Бриджертон (Фиби Дайневор), а затем Пенелопы Феттерингтон (Никола). В новом сезоне она также неожиданно подружилась с Элоиз Бриджертон (Клаудия Джесси), из-за чего некоторые поклонники призвали сценаристов создать между ними романтический сюжет.