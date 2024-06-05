В возрасте 26 лет умер эстонский актер Экке Мяртен Хеклес

„Вчера нас покинул мой младший брать Экке“, - написала певица и автор песен Каролина Саатпалу в Facebook. „Просим уважать приватность нашей семьи в этот период скорби и обязательно сообщим, когда состоятся похороны, чтобы мы все вместе могли с ним проститься“, - добавила она.

Хеклес был сыном солиста группы Dagö Лаури Саатпалу.

Экке Мяртен Хеклес окончил в 2020 году Эстонскую академию музыки и театра. После окончания вуза начал работать в Тартуском новом театре, сыграл в нескольких постановках театра „Ванемуйне“, а также принял участие в спектакле „Серафима + Богдан“. .

Хеклес снимался в фильмах „О2“, „Невидимая борьба“ (Nähtamatu võitlus), „3. oktavi F“ и был задействован в мультфильме „Лотте и пропавшие драконы“ (Lotte ja kadunud lohed).