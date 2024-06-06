Шоубиз
06.06.2024, 08:00

Сильвия Ильвес еще пару дней назад обнимала любимого на красной дорожке, а теперь снова свободна: что случилось?

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Veel kuus päeva tagasi poseerisid Silvia ja Kristo koos Kroonika meelelahutusauhindade peol
Veel kuus päeva tagasi poseerisid Silvia ja Kristo koos Kroonika meelelahutusauhindade peol
ФОТО: Foto ja töötlus: Delfi Meedia

Еще всего лишь 30 мая виолончелитка Сильвия Ильвес впервые появилась на большом публичном мероприятии со своим новым партнером Кристо, когда вывела его в свет на гала-вечер журнала Kroonika. Однако на данный момент пара уже распалась. „Сейчас я просто хочу получить покой от этого мужчины“, - рассказала скандальная брюнетка Kroonika.

На красной дорожке вечеринки Kroonika Сильвия и Кристо обнимались и выглядели идеальной парой. „Он впервые на большом мероприятии. Я раздумывала, с кем прийти - с сыном или с ухажером. В этот раз я решила посмотреть, как он справится“, - сказала тогда Сильвия Ильвес.

Когда репортер стала уточнять, что происходит в их отношениях, Сильвия ответила, что в их отношениях действительно был перерыв, но благодаря Кристо они продолжаются. „Мужчина должен очень сильно любить женщину, чтобы все получилось“, - говорит Сильвия, подтверждая их совместное времяпрепровождение.

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