06.06.2024, 08:00
Сильвия Ильвес еще пару дней назад обнимала любимого на красной дорожке, а теперь снова свободна: что случилось?(1)
ФОТО: Foto ja töötlus: Delfi Meedia
Еще всего лишь 30 мая виолончелитка Сильвия Ильвес впервые появилась на большом публичном мероприятии со своим новым партнером Кристо, когда вывела его в свет на гала-вечер журнала Kroonika. Однако на данный момент пара уже распалась. „Сейчас я просто хочу получить покой от этого мужчины“, - рассказала скандальная брюнетка Kroonika.
На красной дорожке вечеринки Kroonika Сильвия и Кристо обнимались и выглядели идеальной парой. „Он впервые на большом мероприятии. Я раздумывала, с кем прийти - с сыном или с ухажером. В этот раз я решила посмотреть, как он справится“, - сказала тогда Сильвия Ильвес.
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