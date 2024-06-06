Сильвия Ильвес еще пару дней назад обнимала любимого на красной дорожке, а теперь снова свободна: что случилось?

На красной дорожке вечеринки Kroonika Сильвия и Кристо обнимались и выглядели идеальной парой. „Он впервые на большом мероприятии. Я раздумывала, с кем прийти - с сыном или с ухажером. В этот раз я решила посмотреть, как он справится“, - сказала тогда Сильвия Ильвес.