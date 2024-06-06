Кейт Миддлтон никогда не вернется к своей роли: что известно о ее болезни

Роль Кейт Миддлтон в британской королевской семье может выглядеть несколько иначе после того, как у нее диагностировали рак и она начала лечение. Об этом пишет Us Weekly.
Принцесса Уэльская „может никогда не вернуться в ту роль, в которой люди видели ее раньше“. Так считает инсайдер издания, близкий к монаршим персонам.
Источник добавил, что сейчас мама троих детей „переоценивает, что она сможет взять на себя, когда вернется“ после прохождения профилактической химиотерапии онкологии.
Королевский эксперт Ричард Фицвильямс считает, что когда будущая королева Великобритании сможет вернуться к своим монаршим обязанностям, „это будет [основано] на медицинских рекомендациях, и это будет очень тщательно сбалансировано“.
Ранее Daily Beast сообщили, что принцесса Уэльская может не появляться на публике вплоть до конца 2024 года. Впрочем, некоторые источники считают, что, вероятно, монаршая особа посетит одно из мероприятий летом, если ей позволят врачи.
Что случилось с Кейт Миддлтон
Супруга принца Уильяма оставалась вне поля зрения общественности с января 2024 года, когда ей сделали „плановую“ операцию на брюшной полости, после которой у Миддлтон диагностировали рак.
За все это время маму троих детей лишь несколько раз заметили во время неофициальных выходов в свет. Однажды папарацци „поймали“ принцессу на рынке с мужем. Также ее видели с мамой Кэрол в авто.
Последний официальный выход монаршей персоны был на Рождество 2023 — 25 декабря.
Королевская семья хранила молчание относительно ее здоровья, поскольку теории заговора, обвинения в измене Уильяма и предположения о разводе активно распространялись в сети.
22 марта принцесса Уэльская сообщила, что ее отсутствие было связано с недавним диагнозом рака. Впрочем, Кэтрин не раскрыла тип онкологии, от которого страдает.
„Конечно, это стало огромным шоком, и мы с Уильямом делали все возможное, чтобы обработать и решить это частным образом ради нашей молодой семьи“, — отметила тогда монаршая персона.
Как Кейт Миддлтон переносит лечение
Принцесса Уэльская уже чувствует себя гораздо лучше, получая лечение. По словам инсайдеров, все худшее позади.
„Большим облегчением стало то, что она хорошо переносит лечение и на самом деле чувствует себя намного лучше“, — рассказывал источник.
Самой большой поддержкой Миддлтон стали ее родные люди — муж Уильям, родители, Кэрол и Майкл, сестра Пиппа и брат Джеймс.
„Конечно, это очень непростой и тревожный период. Все сплотились вокруг нее — Уильям, ее родители, ее сестра и брат“, — отметил инсайдер.
Впрочем, после того, как Кейт Миддлтон начала курс химиотерапии, она часто испытывала тошноту. У жены будущего короля Великобритании выпадали волосы и снизился уровень иммунитета.
„Кейт и Уильям проходят через ад за стенами дворца. Они делают все возможное, чтобы скрыть болезнь от своих троих детей. Но скрывать новости от принца Джорджа становится все сложнее, поскольку болезнь начинает опустошать Кейт“, — рассказывал инсайдер, близкий к королевским персонам.
Впрочем, принцесса держится и не подает вида, что ей плохо, ради трех маленьких наследников — 10-летнего принца Джорджа, 9-летней принцессы Шарлотты и 6-летнего принца Луи.