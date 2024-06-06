Кейт Миддлтон никогда не вернется к своей роли: что известно о ее болезни

Роль Кейт Миддлтон в британской королевской семье может выглядеть несколько иначе после того, как у нее диагностировали рак и она начала лечение. Об этом пишет Us Weekly.

Принцесса Уэльская „может никогда не вернуться в ту роль, в которой люди видели ее раньше“. Так считает инсайдер издания, близкий к монаршим персонам.

Источник добавил, что сейчас мама троих детей „переоценивает, что она сможет взять на себя, когда вернется“ после прохождения профилактической химиотерапии онкологии.

Королевский эксперт Ричард Фицвильямс считает, что когда будущая королева Великобритании сможет вернуться к своим монаршим обязанностям, „это будет [основано] на медицинских рекомендациях, и это будет очень тщательно сбалансировано“.

Ранее Daily Beast сообщили, что принцесса Уэльская может не появляться на публике вплоть до конца 2024 года. Впрочем, некоторые источники считают, что, вероятно, монаршая особа посетит одно из мероприятий летом, если ей позволят врачи.

Что случилось с Кейт Миддлтон

Супруга принца Уильяма оставалась вне поля зрения общественности с января 2024 года, когда ей сделали „плановую“ операцию на брюшной полости, после которой у Миддлтон диагностировали рак.

За все это время маму троих детей лишь несколько раз заметили во время неофициальных выходов в свет. Однажды папарацци „поймали“ принцессу на рынке с мужем. Также ее видели с мамой Кэрол в авто.

Последний официальный выход монаршей персоны был на Рождество 2023 — 25 декабря.

Королевская семья хранила молчание относительно ее здоровья, поскольку теории заговора, обвинения в измене Уильяма и предположения о разводе активно распространялись в сети.

22 марта принцесса Уэльская сообщила, что ее отсутствие было связано с недавним диагнозом рака. Впрочем, Кэтрин не раскрыла тип онкологии, от которого страдает.

„Конечно, это стало огромным шоком, и мы с Уильямом делали все возможное, чтобы обработать и решить это частным образом ради нашей молодой семьи“, — отметила тогда монаршая персона.

Как Кейт Миддлтон переносит лечение