ВИДЕО | На звезду сериала „Сплетница“ напало дикое животное во время выступления

Оказалось, что во время выступления в Испании на нее напала летучая мышь. Животное крепко вцепилось в ногу девушки, напугав ее и зрителей в зале.

Интересно, что сама Тейлор не заметила этого сразу и только после того, как допела композицию, позвала на помощь организаторов концерта.

„Итак, рок-н-рольный момент... В Севилье во время „Witches Burn“ на меня напала летучая мышь. В тот момент, когда я выступала и даже не догадывалась, пока толпа не продолжала кричать и указывать на опасность. Летучая мышь была милой, но, да, она меня укусила. Поэтому нужны прививки от бешенства в течение следующих двух недель“, - написала Тейлор у себя в Instagram.

Также она поблагодарила всех врачей, которые оказали первую помощь и опубликовала фото из-за кулис. Там была приклеена бумажка с летучей мышью, которую зачеркнули.

„Окей. Поэтому у AC/DC лучшая команда. Люблю вас, друзья!“ - шутя, отметила девушка.