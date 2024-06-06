ФОТО | Все мы родом из прошлого. Выставка о детских травмах заставляет задуматься о серьезных вещах

Это совместный проект интернациональной команды магистрантов Эстонской художественной академии – художников и кураторов. Представленные на выставке произведения современного искусства переплетаются с собственными экспонатами музея и посвящены теме детства и переживания детской травмы.

Какое влияние оказывает на нас наше детство даже сейчас, годы спустя? О чём нам хотелось бы помнить, а что мы предпочитаем забыть? Детство – это безопасное место или место, куда мы не хотим возвращаться? Художницы современного искусства, студентки Эстонской художественной академии, – Кристина Градтке, Яне Мутс, Лиза Цинделиани, Теа Лемберпуу – предлагают свои ответы на эти вопросы. Яне и Лиза привезли на выставку свои картины, Кристина и Теа – инсталляции в различных техниках.

На открытии кураторы провели гостей по художественным объектам, расположенным в разных зданиях музея, художники рассказывали о своих работах. Перед небольшим банкетом гостям было предложено немного поиграть в накидывание колец и порисовать мелками на асфальте, чем многие с удовольствием занялись.

Кураторские туры по выставке проводятся каждый день с 12 до 17 до 9.06 включительно, но выставку можно посетить вплоть до Яанова дня в часы работы музея.

Художники: Кристина Градтке, Яне Мутс, Лиза Цинделиани, Теа Лемберпуу Кураторы: Ирис Перемеес, Мария Юдина Мероприятие проходит по адресу: Käru Heade Tegude Muuseum Rahvamaja 1, Käru alevik 79201, Türi vald, Järvamaa. Сайт музея: https://karumuuseum.ee/

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