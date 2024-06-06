Ляэне-Харьюская волость просит Минкульт дать оценку своей идее пригласить Монеточку в Палдиски

„Она - интернет-сенсация, чьи песни популярны и среди эстонцев. Певица покинула Россию вскоре после начала российской военной агрессии против Украины и с тех пор живет в Литве. Она публично осуждала военные действия и поэтому попала в список запрещенных артистов у себя на родине“, - написал в Министерство культуры старейшина Ляэне-Харьюской волости Яаанус Саат.

В обращении он также попросил ответить на вопрос, что Министерство культуры думает о выступлении артистки, учитывая ее страну происхождения и тот факт, что она сделала себе имя в России, хотя сейчас она уже уехала оттуда и выступает против военной агрессии.

Отметим, что Монеточка (Елизавета Гардымова) регулярно бывает в Эстонии.

Днем основания Палдиски считается 23 июля 1718 года, когда Петр I начал строить здесь военный порт и морскую крепость. До 1764 года поселение носило название Рогервик. Права города этому поселению, в дальнейшем известному под именем Балтийского порта, в 1783 году дала Екатерина II.

Нынешнее наименование Палдиски город получил в 1933 году, в период первой независимости Эстонской Республики.