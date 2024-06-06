Родные Заворотнюк: „Сегодня 9-й день, как ушла наша Настя. Мы тоже верили в чудо вместе с вами“

И вот сегодня близкие 53-летней звезды „Моей прекрасной няни“ опубликовали пост благодарности всем тем, кто искренне переживал за нее.

„Сегодня 9-й день, как ушла от нас наша Настя. Мы хотим поблагодарить всех, кто все эти годы ее болезни поддерживал, помогал, молился и верил. Мы тоже верили в Чудо вместе с вами. Для нас было большим удивлением, что с предложением помощи к нам обращались люди из разных уголков мира.

Замечательная девушка из Папуа Новая Гвинея везла в Москву какой-то чудодейственный фрукт, поднимающий иммунитет при онкологии. Огромное количество знакомых и едва знакомых людей привозили из разных стран необходимые лекарства. Детки, которым когда-то наша Настя помогала справиться с тяжелыми заболеваниями, держала их за руки и делилась своей энергией, предлагали приехать и дать ей теперь уже свои силы. Детки из детских домов присылали свои рисунки, стихи и письма“, — отметили они в соцсети.

Также семья Анастасии попросила неравнодушных помолиться за ее душу. „Спасибо всем монастырям во многих странах мира, в которых каждый день в девять часов вечера шли службы, где молились о здравии Анастасии. Отдельное спасибо Покровскому монастырю и Игумении Феофании за такое ценное внимание и участие, за любовь к Насте и духовную поддержку Петра и Милочки.

Спасибо всем поклонникам — все ваши добрые пожелания мы всегда читали нашей Насте. Спасибо всем за то, что видели в ней не просто яркую звезду экрана, но замечали ее внутреннюю красоту, доброту, душевность. Она действительно была такой. Давайте помолимся за нее сегодня, чтобы ее путь был легким. Наша Настя, знай, что мы все тебя очень любим!“ — добавили в окружении Заворотнюк.

Напомним, актрису похоронили 1 июня на Троекуровском кладбище. Церемонию прощания посетили многие известные персоны — Дмитрий Песков, Татьяна Навка, Григорий Лепс, Лолита, Роман Костомаров, Оксана Домнина. Супруг Анастасии, фигурист Петр Чернышев, поблагодарил всех, кто поддерживал его семью в нелегкие моменты.