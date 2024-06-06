Бригитте Сюзанне Хунт высказалась об отношениях с Ану Саагим: я больше никогда не смогу ей доверять!

В первом выпуске реалити-шоу Бригитте Сюзанне Хунт едет в редакцию Õhtuleht, чтобы передать Ану Саагим подарок - свою игру „Meelejahutaja“ и бутылку шампанского.

Увидев друг друга, женщины радостно обнимаются, а затем Ану спрашивает Бригитте, как у нее дела. „Это были очень сложные времена, но это было необходимо. Я смогла сделать свои дела по учебе и теперь даже учусь на пятерки“, - поделилась блондинка.

После встречи Бригитте рассказала зрителям, что все же любит Ану, но больше не может ей доверять. „Я люблю Ану, она - мой лучший пример для подражания, но я больше никогда не смогу ей доверять. И я думаю, что это нормально, не обязательно доверять всем. Думаю, она тоже не доверяет мне. Хотя я не давала ей повода для этого“, - призналась героиня реалити.

На конференции Anne & Stiil в прошлом году светская львица Ану Саагим призналась, что многие молодые девушки, с которыми она общается на мероприятиях - вовсе не ее близкие подруги, а просто люди, с которыми она развлекается и быть может иногда созванивается или списывается.

Затем зрители поинтересовались, как Ану относится к скандалам вокруг Бригитте Сюзанне Хунт и являются ли они подругами. „Нет, мы не подруги, но я бы не хотела хоронить Бригитте Сюзанне Хунт. Мы много лет занимались стендапом, и я не из тех людей, которые, если у кого-то в жизни наступает черная полоса, выбрасывают его за борт. Я думаю, что в ее жизни произошло что-то трагическое“, - говорит Ану.

„Может быть, у человека разбилось сердце, и он немного запутался. Но я не загоняю людей в рамки и не выбираю ничью сторону. Мы не подруги и не враги. Когда мы видимся, мы общаемся“, - добавила она.

Сейчас кажется, что отношения между Саагим и Хунт потеплели. В апреле они посетили мероприятие, где, улыбаясь, позировали на камеру, как будто ничего не произошло.