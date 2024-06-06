Таллиннский камерный оркестр и скрипач-виртуоз Коля Блахер выступят с Седьмой симфонией Бетховена
Один из наиболее востребованных солистов-скрипачей и многолетний концертмейстер Берлинского филармонического оркестра Коля Блахер даст совместно с Таллиннским камерным оркестром два концерта: в Пярну и Таллинне. Блахер будет играть на скрипке работы мастера Гварнери дель Джезу (ок. 1730), на которой прежде давал концерты легендарный Пинхас Цукерман
Концерты состоятся 13 июня в Пярнуском концертном доме и 14 июня в концертном зале „Эстония“. Будут исполнены Седьмая симфония Бетховена, первый скрипичный концерт Бруха и увертюра „Гебриды, или Фингалова пещера“ Мендельсона.
В скрипичной игре ведущего солиста Коли Блахера – урожденного берлинца с балтийско-немецкими корнями – критики отмечают виртуозное звучание и умелую интерпретацию музыки. Музыканты Таллиннского камерного оркестра называют искреннее музицирование Блахера примечательным.
На своем пути в музыке Коля Блахер считает переломным моментом поступление в нью-йоркскую Джульярдскую школу, когда ему было всего 15 лет. „Я пришел с центральноевропейским пониманием, будто Моцарта и Бетховена можно играть одним определенным образом, и понял, что я сам должен придумать, как их интерпретировать“, – рассказывает он.
После окончания престижной Джульярдской школы Блахер с 1993 по 1999 год занимал должность концертмейстера Берлинского филармонического оркестра, а затем отказался от нее, чтобы посвятить себя международной карьере солиста. Последние 24 года он также обучает по классу скрипки – сперва в Гамбурге, а затем в известной Берлинской высшей школе музыки имени Ханса Эйслера, где учились и многие именитые эстонские музыканты, в том числе Андрес Кальюсте, Кристийна Поска, Ханс Кристиан Аавик и Роберт Траксманн.
Блахер работал со множеством именитых оркестров, таких как Мюнхенский филармонический оркестр, Симфонический оркестр Северогерманского радио, Лейпцигский оркестр Гевандхауза, Оркестр Национальной академии Санта-Чечилия и Балтиморский симфонический оркестр. Ему доводилось работать с такими известными дирижерами, как Кирилл Петренко, Владимир Юровский, Дмитрий Китаенко, Марис Янсонс, Маттиас Пинчер, Маркус Штенц, Симона Янг и Ашер Фиш. Последние пять лет он занимается переосмыслением роли солиста и концерты дает в роли солиста и дирижера одновременно.
В сезоне 2023/2024 Коля Блахер – солист-резидент и дирижер при Таллиннском камерном оркестре. Совместно с Таллиннским камерным оркестром Блахер даст в нынешнем сезоне три концерта. В Пярну в последний раз музицирование Коли Блахера и Таллиннского камерного оркестра можно было услышать в 2017 году на премьерном концерте Пярнуского музыкального фестиваля.
Отец Коли Блахера, композитор Борис Блахер (1903–1975), был из балтийских немцев и вырос в мультикультурной среде, где говорили на немецком, эстонском, русском, английском, китайском и итальянским языках.
Таллиннский камерный оркестр, основанный в 1993 году по инициативе Тыну Кальюсте, привлекает внимание своими концептуальными в художественном смысле программами, острым пониманием стиля и высоким уровнем интерпретационного искусства. В состав оркестра входят востребованные исполнители струнной музыки, которые также регулярно выступают в роли солистов и камерных музыкантов. В 2014 году Таллиннский камерный оркестр принял участие в записи авторской пластинки Арво Пярта „Adam’s Lament“, которая принесла дирижеру Тыну Кальюсте премию „Грэмми“.