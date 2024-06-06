ВИДЕО | „Много ботокса“: Дженнифер Энистон заподозрили в злоупотреблении пластическими операциями

55-летняя звезда сериала „Друзья“ появилась на ивенте в коктейльном темно-красном шифоновом платье-футляре с цветочным узором на тонких бретельках. Свой образ Дженнифер дополнила парой красных босоножек на высоких каблуках с ремешками и черной кожаной сумкой. Из украшений она надела рубиновый кулон, несколько золотых браслетов и колец с драгоценными камнями. Она нанесла легкий макияж, подчеркнув скулы розовыми румянами и накрасив губы глянцевой помадой телесного оттенка, передает „Фокус“ .

Звезда поразила своей стройной фигурой, а некоторые внимательные поклонники заметили изменения в лице актрисы и заподозрили ее в злоупотреблении пластическими операциями. В комментариях к видео с мероприятия фанаты выразили свое разочарование: „Она реально испортила свое лицо“, „Слишком много ботокса“, „Я люблю ее, но я был шокирован, увидев ее лицо“, „Что-то не так с ее лицом, слишком много пластики“, „Это не нормальное старение. В 2022 году она выглядела совершенно иначе. Это плохая работа наполнителей или пластических хирургов“.