06.06.2024, 18:01
Ненавидеть себя и справляться с этим: комик Денис Чужой в Таллинне расскажет про самооценку
ФОТО: Erakogu
Денис Чужой уже несколько месяцев в туре, который называется „Самооценка“. В нём он рассказывает, как ненавидит себя, как в 2022 году с этим стало хуже, и как Денис со всем этим справляется. В Таллинне Денис раскроет свою лушу зрителям 13 июня.
Это только звучит грустно. На самом деле, это, пожалуй, самая „светлая“ программа Дениса, на которую можно приводить даже ваших не депрессивных друзей.
Когда? 13 июня 19:00 (вход с 18:15)
Где? Таллинн, KinoMaja, Uus tn 3
Мероприятие на русском языке 18+
Билеты: ticketshop.ee
P.S. До начала мероприятия работает бар, просьба, приходить хотя-бы за 30 минут до начала концерта, чтобы заказать напитки и занять свои места в зале