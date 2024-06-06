Ненавидеть себя и справляться с этим: комик Денис Чужой в Таллинне расскажет про самооценку

Денис Чужой уже несколько месяцев в туре, который называется „Самооценка“. В нём он рассказывает, как ненавидит себя, как в 2022 году с этим стало хуже, и как Денис со всем этим справляется. В Таллинне Денис раскроет свою лушу зрителям 13 июня.