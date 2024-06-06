Культура
06.06.2024, 18:01

Ненавидеть себя и справляться с этим: комик Денис Чужой в Таллинне расскажет про самооценку

 
Денис Чужой
Денис Чужой
ФОТО: Erakogu

Денис Чужой уже несколько месяцев в туре, который называется „Самооценка“. В нём он рассказывает, как ненавидит себя, как в 2022 году с этим стало хуже, и как Денис со всем этим справляется. В Таллинне Денис раскроет свою лушу зрителям 13 июня.

Это только звучит грустно. На самом деле, это, пожалуй, самая „светлая“ программа Дениса, на которую можно приводить даже ваших не депрессивных друзей.

  • Когда? 13 июня 19:00 (вход с 18:15)

  • Где? Таллинн, KinoMaja, Uus tn 3

  • Мероприятие на русском языке 18+

Билеты: ticketshop.ee

P.S. До начала мероприятия работает бар, просьба, приходить хотя-бы за 30 минут до начала концерта, чтобы заказать напитки и занять свои места в зале

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