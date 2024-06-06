Управа района Ласнамяэ продолжит серию парковых концертов выступлением Артема Савицкого

Управа района Ласнамяэ ежегодно предлагает жителям различные виды досуга. В прошлом году с мая по конец августа район Ласнамяэ праздновал свое 30-летие, в рамках которого было проведено более 60 различных мероприятий, включая парковые концерты. В этом году традицию проведения парковых концертов в разных микрорайонах Ласнамяэ было решено продолжить. 16 мая состоялся первый подобный концерт, в рамках которого в Ласнамяэ впервые выступил известный эстонский исполнитель Стефан.
Очередной бесплатный парковый концерт управа района Ласнамяэ организует 13 июня в 18.00 на синей площадке парка Тондираба (ул. Варраку 18), где своим выступлением порадует публику известный в Эстонии артист Артём Савицкий.
Концерт продлится ориентировочно один час. Поскольку мероприятие пройдет на открытом воздухе, организаторы просят всех одеваться по погоде. При хорошей погоде управа района Ласнамяэ рекомендует слушателям взять с собой подходящие для сидения покрывала.