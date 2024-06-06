Культура
06.06.2024, 20:00

Управа района Ласнамяэ продолжит серию парковых концертов выступлением Артема Савицкого

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Kanal 2 30 sünnipäev 29.09.2023
Kanal 2 30 sünnipäev 29.09.2023
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

13 июня в 18 часов управа района Ласнамяэ проведет в парке Тондираба парковый концерт. На этот раз на сцену выйдет любимец публики Артём Савицкий.

Управа района Ласнамяэ ежегодно предлагает жителям различные виды досуга. В прошлом году с мая по конец августа район Ласнамяэ праздновал свое 30-летие, в рамках которого было проведено более 60 различных мероприятий, включая парковые концерты. В этом году традицию проведения парковых концертов в разных микрорайонах Ласнамяэ было решено продолжить. 16 мая состоялся первый подобный концерт, в рамках которого в Ласнамяэ впервые выступил известный эстонский исполнитель Стефан.

Очередной бесплатный парковый концерт управа района Ласнамяэ организует 13 июня в 18.00 на синей площадке парка Тондираба (ул. Варраку 18), где своим выступлением порадует публику известный в Эстонии артист Артём Савицкий.

Концерт продлится ориентировочно один час. Поскольку мероприятие пройдет на открытом воздухе, организаторы просят всех одеваться по погоде. При хорошей погоде управа района Ласнамяэ рекомендует слушателям взять с собой подходящие для сидения покрывала.

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