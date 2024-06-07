В возрасте 48 лет умер эстонский музыкант и актер Тимур Иликаев

На заре своей карьеры Тимур Иликаев жил в Кохтла-Ярве и служил в йыхвиском театре „Мельница“. Затем работал на ETV+ и Радио 4. У Тимура, как у человека творческого, были и свои авторские проекты - например, руководил „Театральной фабрикой“, где поставил моноспектакль „Кролик моей души“ о судьбе актера, поэта и певца Александра Вертинского, в котором сам и сыграл главную роль. В рамках музыкального проекта „Тимур & Партизаны“ каждый год ко дню рождения Высоцкого организовывал концерты его памяти в Таллинне и Нарве. Он играл и в известных эстонских фильмах. Например, в „Калеве“ сыграл баскетбольного тренера Владимира Кондрашина.