Гарик Харламов женился в третий раз

Фото, где молодожены стоят напротив Дворца бракосочетания, опубликовано в социальных сетях Катерины. Артистка распечатала снимок и запечатлела его на фоне цветов. Из-за отдаленности на нем видны лишь фигуры пары без каких-либо деталей.

На снимке видно, что Катерина, судя по всему, расписывалась в белой блузке и широких голубых джинсах. Гарик также выбрал непринуждённый „лук“ — бежевые брюки, белую рубашку и джинсовую куртку.

Шоумен уже дважды был в браке. Первой женой Гарика Харламова стала бывший менеджер одного из ночных клубов Москвы Юлия Лещенко. Брак продлился с 2010 по 2013 год. Во второй раз юморист женился на актрисе Кристине Асмус в 2013 году. Спустя год у пары родилась дочь Анастасия. В 2020 году артисты развелись.