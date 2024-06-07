Осквернили могилу: место захоронения лидера „Сектора Газа“ Юрия Хоя сожгли

Могила Хоя уже страдала от действий вандалов. В 2020 году дочь музыканта Ирина Клинских осуждала компании, которые поют и танцуют на его могиле.

„Из-за этих сборищ на могиле нужно многое ремонтировать: гранитный забор, мраморные детали надгробия“, — рассказывала она в беседе с журналистом, оценивая ущерб в полмиллиона рублей.

Юрия Хоя не стало 4 июля 2000 года в Воронеже. В этот день 35-летний музыкант собирался ехать в студию для записи видеоклипа.