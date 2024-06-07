Кейт Миддлтон намерена устроить своим детям лучшее лето в жизни

Регулярно в Сети появляются новые известия о состоянии Кейт Миддлтон, которая лечится от рака. На днях стало известно, что даже после выздоровления принцесса не сможет вернуться ко всем своим прежним обязанностям. А ее график будет составляться согласно медицинским рекомендациям.

Сейчас супруга принца Уильяма продолжает проходит профилактическую химиотерапию. Периодически ее видят во время прогулок в окрестностях поместья „Аделаида“ в Виндзоре. Рядом с ней всегда находится кто-то из близких.

Накануне королевский инсайдер рассказал Closer Weekly, что Кейт планирует сделать это лето самым запоминающимся для своих троих детей.

Напомним, Миддлтон и принц Уильям воспитывают 10-летнего принца Джорджа, 9-летнюю принцессу Шарлотту и 7-летнего принца Луи. На фоне своей болезни Кейт хочет больше времени проводить с родными.

„Летом Кейт просто хочет, чтобы дети были детьми и стали немного свободнее. И это лето, больше, чем когда-либо, будет посвящено детям“, — говорит источник.

Кристофер Андерсен, автор книги „Король“, объяснил, что теплое время года всегда было жизненно важным для 42-летней принцессы и ее мужа. Они всегда преследуют цель дать своим детям как можно больше вдали от пристального взгляда прессы: „Кейт и Уильям всегда максимально эффективно проводили лето с детьми. Кейт всегда была спортивной. Это была одна из причин, по которой Уильям тянулся к ней. Она всегда была в гуще событий, когда дело доходило до хулиганств с детьми“.

По словам Андерсона, Миддлтон постоянно с головой погружается во все детские мероприятия. Но из-за химиотерапии принцесса наверняка не сможет также активничать, но она точно не позволит этому испортить детское лето.

„Кейт не хочет, чтобы они беспокоились о ней — она всегда считала, что беспокоиться о них — ее работа — и это значит, что Джордж, Шарлотта и Луи должны быть заняты разными вещами — верховой ездой, плаванием, ночевками с кузенами — что они всегда делают во время каникул“, — делится Кристофер, называя Миддлтон настоящим солдатом.

Инсайдер также выразил благодарность всем, кто видит Кейт во время прогулок, занимающейся своими делами. Королевская особа попросила уединения и местные жители с уважением отнеслись к этому, воздержавшись от фотографий.