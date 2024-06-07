Лопес отчаянно пытается доказать, что у нее нет конфликта с мужем

Уже несколько месяцев публика пытается понять, что происходит в семье Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Источники утверждают, что их брак трещит по швам. Многие уверены, что разводу быть. На это указывает и то, что актер периодически выходит из дома без обручального кольца. Да и живет в последнее время он отдельно от супруги в другом городе. Однако инсайдеры отмечают, что это вынужденная мера из-за работы.

Недавно Джей Ло объявила об отмене своего летнего концертного тура. По словам звезды, она поняла, что сейчас не самое подходящее время для выступлений. Лопес хочет больше времени посвятить семье. На фоне слухов о разводе с Аффлеком, она старается всем видом показать, что в ее отношениях все хорошо.

Как говорят источники, изначально Дженнифер рассчитывала, что публичные разговоры о браке пойдут на пользу ее карьере. Но оказалось все с точностью до наоборот. Билеты на уже отмененный тур продавались плохо. Некоторые даже связывают решение о переносе именно с этим.

„Дженнифер позволила слухам о расставании появиться еще во время пресс-тура ее нового фильма ’’Атлас’’, потому что, если люди говорят о тебе, это может быть хорошо для рекламы. Но теперь она видит и понимает, что Бену это не понравилось“, — делятся инсайдеры.

Близкие пары уверены, что Джей Ло хочет забыть все обиды, которые в последнее время обострились в ее отношениях с Беном: „У них есть чувства друг к другу, но она хочет, чтобы Аффлек снова влюбился в нее“.