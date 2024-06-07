Шоубиз
07.06.2024, 10:00

У известной эстонской художницы Марты Ваарик полиаморные асексуальные отношения с композитором младше ее на 12 лет

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Marta Vaarik
Marta Vaarik
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Elu24 пишет, что Марта Ваарик завела отношения с художником Грегором Кулла, который младше нее на 12 лет. Но отношения эти крайне необычные.

Грегор Кулла сообщил порталу, что с Ваарик они, в первую очередь, близкие друзья, но „пробуют полиаморные асексуальные отношения“.

Что такое полиамория?

Полиамория - от греческого слова poly (много, многие) и латинского amor (любовь) - это практика и отношения, в которых партнеры признают более чем одну одновременную интимную связь, знают о существовании остальных связей друг у друга и принимают такое положение вещей.

По сути, это этическая полигамия, отношения, в которых совершеннолетний человек любит более, чем одного совершеннолетнего человека.

Кто такой асексуал?

С научной точки зрения сексуальность не настолько однозначна, чтобы все люди относили себя исключительно к гетеросексуалам или гомосексуалам. Чем больше времени проходит, тем чаще в открытую обсуждаются различные стороны сексуального спектра и сексуальная изменчивость. Многие известные люди открыто заявили, что они асексуалы - некоторые из них в молодости состояли в отношениях, а потом выбрали безбрачие, в то время как у других никогда в жизни не было отношений.

Асексуальность - это отсутствие сексуального влечения. Это также низкий или отсутствующий интерес к сексуальной жизни.

Грегор Кулла родился в Пылва, он эстонский композитор, гобоист, поэт, критик и модель.

Ваарик и Кулла являются партнерами, как в личной жизни, так и в работе. 13 июня пройдет презентация их общего художественного проекта. Кулла и Ваарик вместе работают над пятой серией сериала „Viis gestuuri…“ от Elektron. Проект объединит представителей разных областей искусства, чтобы в конце десятидневной мини-стажировки создать новую совместную работу. Цель проекта - объединить художников из разных дисциплин, чтобы в результате этого сотрудничества появилось что-то новое.

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