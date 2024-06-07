У известной эстонской художницы Марты Ваарик полиаморные асексуальные отношения с композитором младше ее на 12 лет(15)
Elu24 пишет, что Марта Ваарик завела отношения с художником Грегором Кулла, который младше нее на 12 лет. Но отношения эти крайне необычные.
Грегор Кулла сообщил порталу, что с Ваарик они, в первую очередь, близкие друзья, но „пробуют полиаморные асексуальные отношения“.
Грегор Кулла родился в Пылва, он эстонский композитор, гобоист, поэт, критик и модель.
Ваарик и Кулла являются партнерами, как в личной жизни, так и в работе. 13 июня пройдет презентация их общего художественного проекта. Кулла и Ваарик вместе работают над пятой серией сериала „Viis gestuuri…“ от Elektron. Проект объединит представителей разных областей искусства, чтобы в конце десятидневной мини-стажировки создать новую совместную работу. Цель проекта - объединить художников из разных дисциплин, чтобы в результате этого сотрудничества появилось что-то новое.