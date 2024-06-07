У известной эстонской художницы Марты Ваарик полиаморные асексуальные отношения с композитором младше ее на 12 лет

Полиамория - от греческого слова poly (много, многие) и латинского amor (любовь) - это практика и отношения, в которых партнеры признают более чем одну одновременную интимную связь, знают о существовании остальных связей друг у друга и принимают такое положение вещей.

С научной точки зрения сексуальность не настолько однозначна, чтобы все люди относили себя исключительно к гетеросексуалам или гомосексуалам. Чем больше времени проходит, тем чаще в открытую обсуждаются различные стороны сексуального спектра и сексуальная изменчивость. Многие известные люди открыто заявили, что они асексуалы - некоторые из них в молодости состояли в отношениях, а потом выбрали безбрачие, в то время как у других никогда в жизни не было отношений.