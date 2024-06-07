„Не только культурный акт, но и напоминание публике об украинской трагедии“. Руководитель Odessa Classics – о концерте в Таллинне
10 июня самый известный современный композитор Украины Валентин Сильвестров (86 лет), признанный во всем мире, приедет в Таллинн, чтобы принять участие в посвященном ему большом концерте Odessa Classics Tallinn в концертном зале „Эстония“. Мы поговорили с пианистом и художественным руководителем фестиваля Odessa Classics Алексеем Ботвиновым и узнали, как фестиваль связан с Эстонией и почему надо обязательно прийти на концерт.
Odessa Classics в этом году пройдет в десятый раз и, увы, в третий раз - в эмиграции. Как вы относитесь к новому формату проведения фестиваля и насколько фестиваль адаптирован к новой реальности?
К огромному сожалению, фестиваль в таком виде как он задумывался и проводился семь лет в Одессе - как проект с привлечением международных топ-артистов, оркестров и ансамблей - сейчас в Одессе провести невозможно. Я, как организатор, не могу гарантировать безопасность как артистов, так и публики. Тем не менее, я думаю, что проведение концертов Odessa Classics в разных европейских странах очень важно как для украинской культуры, так и для тех моих соотечественников, которые оказались вне родины из-за жестокой войны. Каждый концерт под этим названием является не только культурным актом, но и напоминанием для публики и общественности об украинской трагедии. Уверен, это важно.
В этом году фестиваль снова состоится, правда, в Таллинне пройдет только один концерт. Насколько важна роль Таллинна в истории Odessa Classics?
Наш фестиваль в Одессе в 2015 году начинался с сильным „эстонским акцентом“ - в нем приняли участие не только Андрес Мустонен, ансамбли Hortus Musikus, Art Jazz Ensemble, но и благодаря поддержке моего друга Меэлиса Кубитса, - мощный десант в лице сотни эстонских журналистов и зрителей. В том году это стало большим событием для города в частности, и для Украины в целом, когда иностранных туристов, напуганных российской пропагандой, у нас почти не было. Также в нынешнее время вынужденной эмиграции, в которой фестиваль находится, Меэлис, а вместе с ним и ERSO, а также и таллиннская публика, первыми предложили помощь. Первый фестиваль вне Украины в мае-июне 2022 состоялся именно в Таллинне. Это было незабываемо, я безмерно благодарен за это. В прошлом году у нас было аж 8 концертов. В этом - один, но какой! Я очень надеюсь что и после войны Odessa Classics в каком-то виде сохранится в Таллинне. Потому что вся эта история - вашей поддержки и нашего выживания как фестиваля в эмиграции - уникальная и удивительная.
Концерт в зале „Эстония“ вечером 10 июня будет посвящен самому известному современному композитору Украины Валентину Сильвестрову. Как часто в своей жизни вы сталкивались с его творчеством, при каких обстоятельствах?
Я уже давно исполняю музыку Сильвестрова, живого гения классической музыки. Она мне очень близка своей искренностью, невероятной красотой и полным отсутствием пафоса. В 2020-м, вместе с Beethoven Haus Bonn, наш фестиваль заказал Сильвестрову написание цикла пьес для скрипки и фортепиано. Получились удивительные „Пасторали 2020“ на основе мелодии 6-ой симфонии Бетховена. Они, кстати, откроют программу концерта 10 июня. А в 2022 году, через 2 недели после начала войны, мы с британским скрипачом Даниэлем Хоупом записали несколько произведений Сильвестрова на знаменитой фирме Deutsche Grammophon в благотворительном проекте Music for Ukraine. А уже в апреле 2022 года мы записали большой авторский диск композитора - тоже на DG. Сейчас я инициировал еще один проект с написанием нового произведения Сильвестрова, который, мы надеемся, получит премьеры на пяти европейских фестивалях летом 2025 года. Я очень горжусь своим столь плотным сотрудничеством с гениальным композитором. Мне кажется, его музыка, несущая неземную красоту и гармонию тишины, особенно важна именно сейчас, в страшные годы войны и глобальной неопределенности.
Концерт в Таллинне посетит сам маэстро лично. Трудно ли было его пригласить и привезти?
Это было непросто, но именно на наш фестиваль, и именно в город Таллинн, где у него есть близкие друзья-коллеги, он согласился и едет с радостью.
Что ожидать таллиннской публике вечером 10 июня? Охарактеризуйте, пожалуйста, коротко украинских и эстонских солистов, которые выступят вместе с вами.
Я буду счастлив разделить сцену с замечательными музыкантами, с которыми я уже сотрудничал, в том числе в рамках фестиваля Odessa Classics. Я думаю, вам не надо представлять Ханса и Каролину Аавик, Марселя Китса. Это ведущие эстонские музыканты молодого поколения, очень тонкие и необыкновенно одаренные, их ждет большое будущее. Украинские скрипачки Мирослава Которович и Олександра Федосова - это те артисты, с которыми я много выступаю. В частности, Мирослава принимала участие каждый год в программах нашего фестиваля, также она давно знакома и много сотрудничала с Валентином Васильевичем Сильвестровым. Прозвучат как известные по записям произведения композитора, так и совсем свежие, написанные недавно пьесы, это будут в основном премьерные для Эстонии исполнения.
Расскажите нам немного больше об „Одесской классике“ этого года, какие города и страны принимают фестиваль в эмиграции, кроме Таллинна и почему выбор пал именно на эти города?
Я с семьей в военные годы живу в Швейцарии. Естественно, что четыре фестивальных концерта проходят там. В апреле было три концерта в Цюрихе, в том числе к нам приезжал Литовский Национальный симфонический оркестр в полном составе. Также через две недели в Люцерне состоится концерт Евгения Кисина - музыканта, который известен не только как одна из ярчайших звезд классики современности, но и как громкий критик путинского режима и человек, активно и публично поддерживающий Украину. Был концерт в Вильнюсе, с которым нас связывает давняя и крепкая творческая дружба. Аналогично я могу сказать о немецком Бремене. В сентябре там состоятся три концерта нашего фестиваля. И это неудивительно: проект культурного партнерства Бремен–Одесса - это один из первых моих международных проектов, который проходил несколько лет, с 2015 года, с масштабными обменными гастролями одесских и бременских музыкантов. Также 12 сентября в бельгийском Генте состоится концерт - своеобразная презентация Odessa Classics, где мы представляем мой авторский проект с участием артистов из разных стран, с музыкой, танцем, поэзией, кроссовер-звучаниями и видеоартом. Я назвал его „Украинская Одиссея. Сны“. Это в каком-то смысле и показ творческого направления нашего фестиваля, и мои личные мечты о будущем Украины без войны...