„Не только культурный акт, но и напоминание публике об украинской трагедии“. Руководитель Odessa Classics – о концерте в Таллинне

Odessa Classics в этом году пройдет в десятый раз и, увы, в третий раз - в эмиграции. Как вы относитесь к новому формату проведения фестиваля и насколько фестиваль адаптирован к новой реальности?

К огромному сожалению, фестиваль в таком виде как он задумывался и проводился семь лет в Одессе - как проект с привлечением международных топ-артистов, оркестров и ансамблей - сейчас в Одессе провести невозможно. Я, как организатор, не могу гарантировать безопасность как артистов, так и публики. Тем не менее, я думаю, что проведение концертов Odessa Classics в разных европейских странах очень важно как для украинской культуры, так и для тех моих соотечественников, которые оказались вне родины из-за жестокой войны. Каждый концерт под этим названием является не только культурным актом, но и напоминанием для публики и общественности об украинской трагедии. Уверен, это важно.

В этом году фестиваль снова состоится, правда, в Таллинне пройдет только один концерт. Насколько важна роль Таллинна в истории Odessa Classics?