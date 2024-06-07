Семья Заворотнюк ответила на слухи о пребывании актрисы в хосписе

„Наша Настя никогда не была в хосписе, Петр бы ни при каких обстоятельствах этого не допустил“, - утверждают в семье звезды сериала „Моя прекрасная няня“.

Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. В последние годы актриса боролась с глиобластомой — раком головного мозга. Сообщалось, что ее состояние резко ухудшилось за две недели до трагического финала. Актриса провела последние годы жизни в Подмосковье, где за ней ухаживал муж — фигурист Петр Чернышев. У Заворотнюк остались дети — 23-летний Майкл, 28-летняя Анна и 5-летняя Мила.

Накануне семья актрисы отдельно отметила поддержку от монастырей, которые молились о здравии актрисы. Близкие поблагодарили фанатов за то, что те видели в Заворотнюк „не просто яркую звезду экрана, но замечали ее внутреннюю красоту, доброту, душевность“.